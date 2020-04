Los aliados tradicionales de España le dan la espalda en la lucha contra el coronavirus

"Zoco". "Mercado persa". "Una situación imposible". La diplomacia española asiste entre resignada y molesta a la falta de ayuda de sus aliados tradicionales en la compra del material sanitario para hacer frente a la crisis del coronavirus.

España afronta graves problemas de abastecimiento de material de protección y, sobre todo, respiradores ante el colapso de los servicios de urgencias en varias comunidades. Y las compras en el mercado chino están resultando muy complejas.

Ni la Unión Europea, ni los socios más próximos a España -Francia o Alemania, entre otros- han sido capaces de dar una respuesta conjunta. El acceso a este material se ha convertido en un salvase quién pueda en el que cada país hace la guerra por su cuenta. El Ejecutivo central ha buscado soluciones casi a la desesperada, lo que ha provocado errores como la compra de pruebas defectuosas de la Covid-19.

Fuentes del Gobierno han lamentado esta falta de solidaridad. Y aseguran que es la constatación de que todo el mundo está mirando por sus propias necesidades. La reflexión profunda que se hace en el Gobierno es esta pandemia mundial ha supuesto el fracaso de los organismos multitulaterales, como la propia UE, pero también la ONU y la OTAN.

El Gobierno lanzó el pasado 23 de marzo un mensaje de auxilio a la OTAN. La carta establecía el origen de la pandemia en España un día más tarde del 8-M y detallaba un extenso inventario del material sanitario que requería con urgencia: 150.000 trajes de protección, casi dos millones de mascarillas de diferentes tipos, medio millón de test rápidos, respiradores y termómetros, entre otros.

Las respuestas al SOS llegan con cuentagotas. La República Checa fue el primer país en dar luz verde al envío de 10.000 equipos de protección individual. El traslado lo realizó un avión C-130 del Ejército del Aire que aterrizó el domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz. “Solidaridad aliada en acción contra el coronavirus”, se congratuló la portavoz oficial de la OTAN, Oana Lungescu, en sus redes sociales.

