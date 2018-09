Garzón se reunió con Villarejo para preparar Gürtel un día antes de asumir el caso

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se reunió con el comisario José Manuel Villarejo y otros responsables policiales para preparar el caso Gürtel un día antes de asumir la investigación que desarticuló la red de corrupta encabezada por Francisco Correa y que afectaba a altos cargos del PP.

Fue en una comida celebrada en agosto de 2008 y en ella también estaban presentes el entonces comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y el responsable de la UDEF, José Luis Olivera. Esta reunión preparatoria la desveló Villarejo en la comida del restaurante Rianxo cuya grabación viene publicando el medio Moncloa.com.

En un momento de la cita en la que ya se habían ido la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez Garzón, Villarejo se refiere a esa comida de un año antes. Se extiende en destacar el grado de confianza que tenía con Garzón al que llama en todo momento “Balta”. En ese momento, permanecían en la mesa del restaurante Rianxo sus compañeros en el Cuerpo, el comisario Enrique García Castaño, Gabriel Fuentes y el director adjunto operativo ya fallecido, Miguel Ángel Fernández Chico.

"Da gusto trabajar contigo"

A todos ellos Villarejo les contó la sintonía que existía con Garzón. “Balta me dijo: ‘yo de ti, no sé por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tu curras, te pasa como al ‘Gordo’ (García Castaño), no tenéis sentimientos (...) da gusto trabajar contigo, coño”.

Según Villarejo, en cambio, en la misma conversación le confesó que de quien no se fiaba era de Juan Antonio González, a pesar de que “Alfredo” (presuntamente el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba) le recomendó que se fiase de él. La sombra de la duda planeó sobre Juan Antonio González después de que la UDEF llevase a cabo su primera gran operación contra la corrupción en Marbella en el año 2005 con la llamada ‘Operación Malaya’.

Los artífices de Gürtel

En una de las agendas del cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca, aparecieron las iniciales “J.A.G” por lo que un juez llegó a investigar el patrimonio del comisario sin hallar ningún indicio sospechoso. El mando nunca dejó de tener la confianza de Rubalcaba y el comisario se mantuvo en el puesto hasta que el PP ganó las elecciones en 2011 y le cesó cuando le quedaban dos años para la jubilación.

Distinta suerte corrió Olivera, al frente de la UDEF y artífice junto a González del caso Gürtel. Al igual que Villarejo, siguió contando con la confianza de los responsables políticos del Gobierno del PP hasta el punto de que le nombraron jefe del CITCO en 2015, el máximo órgano de coordinación contra el terrorismo y el crimen organizado. No ha sido hasta la llegada a Interior de Fernando Grande-Marlaska, que le ha cesado de su puesto.

En el marco de la investigación del caso Tándem, se investiga las actividades de Villarejo en torno a un presunto caso de extorsión a un exjuez de Marbella. En una de las grabaciones se escucha como Villarejo propone usar el nombre de Olivera para presionar al exmagistrado al que ya investigaron en su día por la operación Malaya.