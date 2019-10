Primer café con Franco en Mingorrubio

La tarde termina en Mingorrubio como una más. En una partida de dominó que una pareja de ancianos disputa a escasos 100 metros del cementerio del pueblo. “Hemos venido a jugar como hicimos ayer”, le dice ella a él después de que un periodista extranjero les dijese que ha sido muy interesante verlos jugar mientras ocurría todo el follón.

El follón en sí ha sido el traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta este pequeño municipio de Madrid al norte de El Pardo, donde residió toda su vida. Ahora la entrada al camposanto está poco concurrida. Cinco agentes de Policía Nacional custodian la verja de entrada, donde cuelga una corona de flores con la bandera española.

Después de comer, los autobuses suben al pueblo casi vacíos. “Se nos acabó la tranquilidad. Ahora todos los que iban al Valle vendrán aquí”, comentan dos vecinos. La gente que ha venido a despedir y protestar por el traslado de Franco camina en procesión hacia sus coches particulares o en busca del transporte público que los devuelva a la capital.

Se ven curas, señoras vestidas de domingo (alguna con un rosario), hombres en mocasines y jerseys de pico, y banderas preconstitucionales. Dos jóvenes, lata de cerveza en mano, esperan a que un “camarada” los recoja en una furgoneta. El conductor se baja del vehículo y suena un iPhone. La suerte quiere que el bluetooth siga conectado. Al contestar clama “viva España, ¿dónde estás?”. La respuesta al otro lado de la línea comienza igual. Acuerdan verse en el centro de El Pardo para continuar la jornada.

"Todavía le tienen miedo"

“Todavía le tienen miedo”, dice un anciano a las puertas del cementerio. Los más retrasados aprovechan los últimos momentos de la peregrinación para retratarse con la corona de flores. El terreno está cerrado, y a algunos les ha molestado: “Que no vivimos en democracia, vivimos en comunismo”. Algunos de los que han estado presentes desde por la mañana calculan que no habrán sido más de 300 los nostálgicos del régimen que se han acercado para volver a enterrar al dictador.

Después de la hora de comer, antes del café, se ha producido una de las situaciones más llamativas del día. Un centenar de nostálgicos franquistas, encabezados por un sacerdote con un megáfono, han recorrido la distancia que los separaba del cementerio. Entre 'Padre nuestros' y 'Ave Marías', han profesado vivas a Franco y apoyo a sus familiares.

También se ha acercado el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, quien iniciase un conato de golpe de Estado en 1981. Ha intentado cruzar el cordón policial, aunque los agentes no se lo han permitido. Faltaba Berlanga, que no estaba invitado a la fiesta, aunque lo hemos tenido que comprobar.

Vuelta a la normalidad

A las cinco de la tarde ya no queda nadie. De los autobuses no se baja gente. La prensa se ha ido. No se canta ya el 'cara al sol' ni se lanzan improperios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dos chiquillos salen a jugar a los columpios. Mingorrubio tiene nuevo inquilino y una partida de dominó a la que le quedan las horas justas de sol por delante.

-¿Cuántos llevas tú?

-92, ¿y tú?

-66. ¿Quién abre?