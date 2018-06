Florentino Pérez amenaza con la expulsión a los socios que no envíen sus datos fiscales

Los equipos, y en este caso el Real Madrid, son grandes empresas y están obligados como cualquier otra compañía a presentar sus obligaciones fiscales al día, especialmente las que rebasan una facturación de seis millones de euros.

El club de Florentino Pérez ha enviado en los últimos días una comunicación a toda la masa social en la que amenaza claramente a los socios que no informen de sus datos con la expulsión del club.

La carta comienza diciendo que “la mejora en la calidad de servicio y comunicación a nuestros socios sigue siendo uno de nuestros principales objetivos”.

Y en el siguiente párrafo explica que se ha implantado recientemente una normativa de “llevanza del IVA a través de la Sede Electrónica”, según la cual el club, como cualquier otra empresa, está obligado a informar a la Agencia Tributaria de la facturación a cada socio de forma individualizada.

Esta normativa se aprobó el año pasado y el club ha tenido todo el año para ponerse al día. Sin embargo, ahora, y tras anunciar a los socios que “el incumplimiento de dicha normativa podría conllevar la imposición de sanciones económicas al Club”, exige que si quieren renovar sus abonos deben enviar una información concisa que incluya sus principales datos fiscales.

El club reclama el DNI, correo electrónico o número de teléfono móvil. Se pide a todos los que forman la masa social que revisen los que enviaron en su día a los servicios administrativos para confirmarlos y que no haya errores.

La máquina administrativa del Real Madrid advierte a los socios que la información debe llegar al club antes del próximo 27 de julio.

Y acto seguido amenaza a los que no envíen los datos de que “en el caso de no disponer de dicha información en el plazo indicado, nos veríamos obligados a no proceder al cobro de sus cuotas sociales, ya que no podríamos cumplir con los requisitos de facturación e información contenidos en la citada normativa”.

Y el paso siguiente “al no poder realizar el cobro de cuotas sociales, supondría la pérdida de la condición de socio, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de los Estatutos del Club”.

Muchos socios han expresado su malestar por el tono de la circular de un club que presume de transparencia, pero que, por ejemplo, en ningún momento ha informado a sus socios que este año sube sus cuotas de abono un 10%.