La Fiscalía pedirá al tribunal el reingreso en prisión del guardia civil de la manada

La Fiscalía de Navarra pedirá el reingreso en prisión del guardia civil de la manada al conocerse que el pasado lunes acudió a una cita previa para sacarse el pasaporte, según informa la Fiscalía General del Estado. Entiende que han cambiado las circunstancias por las que este individuo quedó en libertad al igual que sus amigos y por ello ha solicitado una vista al tribunal en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar el reingreso en prisión. La Fiscalia ha solicitado esta comparecencia tras recibir una comunicación oficial de la Jefatura Superior de Policía en la que informaba del intento de obtener dicho documento.

Por su parte, los abogados de la víctima de la manada quieren que la Policía les aclare cuáles eran las intenciones del guardia civil. Una vez tengan todos los datos y contrasten todas las versiones, decidirán si piden a la Audiencia de Navarra el reingreso en prisión de este condenado por tratar de quebrantar las medidas cautelares que le impuso el tribunal para quedar en libertad provisional. Fuentes del entorno de la joven aseguran que no quieren dar pasos en falso ya que, según dicen, lo que saben es por las informaciones difundidas en prensa.

Antes de conocer este episodio, ambas acusaciones presentaron sendos recursos ante la Audiencia de Navarra oponiéndose a la libertad provisional de los condenados. La fiscal señala que el riesgo de fuga "no sólo no ha desaparecido sino que resulta más notorio", ya que "si bien es cierto" que las penas impuestas a los cinco condenados "han sido sensiblemente inferiores a las solicitadas, no es menos cierto que aún no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de la comisión de un delito grave". Será el mismo tribunal que les dejó en libertad el que estudie estos recursos.

Lo que decía exactamente el auto es que los cinco condenados tienen la “prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como prohibición de obtenerlo en el futuro”.

"Prohibición de expedir otro"

Añaden los jueces que “a tales efectos se librará oportuna comunicación a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Navarra para el control de la efectividad de la decisión adoptada sobre la retirada del pasaporte, prohibición de expedición de otro y la prohibición de salida del territorio nacional.

Pese a ello, según fuentes policiales, el guardia civil, tras quedar en libertad el viernes, se presentó el lunes en la comisaría de la barriada sevillana de Tablada y que una vez fue atendido por la jefa del equipo expedidor. Le manifestó la imposibilidad de su expedición por constarle una prohibición de salida de territorio español por lo que se marchó del lugar.

“Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado. #AsíNO”. Este fue el anuncio de la Policía que hizo saltar las alertas. Emitido al mediodía, iba a acompañado de una imagen de Batman negando con el dedo.

🚩Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNOpic.twitter.com/0LufjLXzt1 — Policía Nacional (@policia) 28 de junio de 2018

Este periódico se ha puesto en contacto con todos los protagonistas para tratar de aclarar lo ocurrido. El abogado del guardia civil dice que el tribunal le dio cuatro días a su cliente para entregar el pasaporte, pero al no encontrarlo en su casa decidió ir a informarse a una comisaría sobre los pasos a dar para cumplir con este requerimiento. El letrado asegura que su representado le informó previamente de que iba a dar ese paso, únicamente a efectos de saber qué tenía que hacer al no poder entregar el documento.

La versión del guardia civil

Asegura que pidió una cita previa y que acudió con su padre porque pensó que era la mejor manera de hacer este trámite. Añade que una vez allí, él voluntariamente les explicó a los agentes que tenía un “problema” con la Audiencia Navarra y que tenía que entregar el pasaporte, pero no lo encontraba. Pensó, según este abogado, que allí le podían dar alguna explicación o incluso un certificado que poder presentar luego en la Audiencia de Navarra. Según esta versión, lo que le dijeron los agentes de Policía es, que según la información obrante en sus archivos, tenía el pasaporte caducado por lo que no era necesario que hiciese nada más. Así que se marchó.

El abogado añade que, al salir, le llamó su cliente para informarle y quedaron en comunicárselo al tribunal, algo que -según admiten- no hicieron hasta este mismo jueves después de que saltase la noticia a través del twitter de la Policía. “Cuando me he enterado, pensaba que era una broma”, reconoce este letrado.

La Policía duda de sus explicaciones

Por su parte, la Policía duda de esta versión. Fuentes policiales, que recuerdan la profesión del condenado, aseguran que para informarse de eso no es necesario pedir una cita previa y que basta con acercarse a la puerta de una comisaría o consultar con un abogado. La Policía tampoco confirma que el guardia civil comunicase a los agentes sus problemas con la Audiencia de Navarra. Tan sólo les consta que tenía solicitada una cita previa para la obtención de un pasaporte. “Cuando alguien pierde o le roban un pasaporte o un documento oficial de identidad lo que hace es denunciarlo”, concluyen estas fuentes.

Desde el equipo de redes sociales sociales de la Policía afirman que el abogado del guardia civil se ha puesto en contacto con ellos, si bien no han querido desvelar el contenido de la conversación. Defienden que el tuit no le achaca a su cliente ningún juicio de valor ni dice que tratase se fugarse.

Tanto el guardia civil como los otros cuatro miembros de la manada están condenados a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. En el caso del guardia civil también está condenado por llevarse el teléfono móvil de la víctima. Él y otros tres integrantes del grupo además están siendo investigados en un Juzgado de Pozoblanco por otro presunto caso de abuso que quedó documentado en un vídeo hallado en sus móviles.