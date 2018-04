La Fiscalía de Navarra mantiene su consideración de que los hechos denunciados por una joven en los Sanfermines de 2016 son constitutivos de un delito de agresión sexual, de violación, y no solo de abuso sexual, por lo que va a recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y dada a conocer ayer ante el malestar general del entorno de la víctima, numerosos colectivos sociales y partidos políticos.

Las partes tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, primero, y en caso de que lo consideren, ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre este caso. Una vez decida el alto tribunal, la sentencia ya sería firme, pero para que ese momento llegue no hay plazo fijado y podrían transcurrir incluso varios años.

Esta circunstancia será aprovechada por los acusados para pedir su libertad mientras se dirimen los recursos atendiendo a que su pena de nueve años ya no es tan alta como los más de 20 por los que fueron procesados. Otra circunstancia a tener en cuenta es que no se puede permanecer en prisión preventiva -situación en la que se encuentran desde hace un año y nueve meses- más de la mitad de la pena a imponer. Como ya adelantó ayer este periódico, en caso de que su sentencia ya fuese firme, los acusados podrían empezar a pedir permisos de salida de prisión el próximo octubre.

De cara a posibles recursos, es importante las discrepancias que han tenido lugar en las deliberaciones de los tres jueces del tribunal. Se plasmaron en un voto particular discrepante a la resolución emitido por uno de los magistrados, que pidió la libre absolución. Su escrito hace suyos casi todos los argumentos de la defensa de la Manada. Incluso cuestionó que la joven estuviese tan afectada atendiendo a sus redes sociales.

En un comunicado informa de que, una vez estudiada la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a los cinco acusados como autores de un delito de abuso sexual a la pena de 9 años, va a recurrir en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. De cara al siguiente paso y el previsible recurso ante el Tribunal Supremo, la sentencia alude en numerosas ocasiones a resoluciones previas del alto tribunal, especialmente a la hora de descartar la existencia de violencia y la intimidación que habría derivado en una condena por agresión sexual.

El recurso se presentará en los próximos días según anuncia la Fiscalía que remarca que se mantiene en su consideración inicial de que es un caso de agresión sexual. En el juicio pidió más de 22 años de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.

Agresión sexual

La sentencia argumenta que para que haya violencia, tendrían que darse “golpes, empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual”.

Asimismo, para que haya intimidación, consideran los jueces que debe darse "la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual". Según la resolución, en el caso de San Fermín no hubo agresión sexual porque no se dio ni una cosa ni la otra.

Los otros recursos

Los abogados de los condenados ya anunciaron este mismo jueves, tras conocer el fallo judicial, que van a presentar recurso, al igual que las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona, que pedían hasta 25 años de prisión.

Por su parte, el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, ha avanzado este viernes que aún no sabe si su defendida querrá recurrir la sentencia. "Tenemos que hablar con ella para ver si quiere recurrir. Nosotros somos de la opinión de que hay que recurrir", ha señalado.