El interrogatorio el 12 de septiembre de la fiscal del 'caso Lezo' al ex director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de la empresa del Metro de Madrid (Mintra) Jesús Trabada, ha puesto de manifiesto que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, fue la persona que tomó la decisión de construir, en contra del criterio de los técnicos, el tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, y por las que su entonces 'número dos' y presunto cabecilla de la 'trama Lezo', Ignacio González, habría pactado cobrar una mordida de 1,4 millones de euros.

La declaración como imputado de Trabada, cuya grabación ha tenido acceso Vozpópuli, muestra que Aguirre fue "directamente" la persona que promovió la licitación y posterior construcción de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero.

"¿Usted estuvo en alguna reunión con la presidenta?¿Me puede explicar el ambiente de esas reuniones?¿Qué era lo que quería y si se contactó con algún empresario para que se hiciese cargo de la construcción de ese línea", llegó a preguntar la fiscal a Trabada, que aseguró que "eso no se hacía nunca".

Según las pesquisas del 'caso Púnica', Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, habría abonado 2,1 millones que la constructora había destinado supuestamente a la caja b del PP madrileño para financiar las elecciones autonómicas de 2011 o europeas de 2014. Así lo consideraron el juez Eloy Velasco, anterior instructor del 'caso Lezo' y de la 'Púnica', y los investigadores tras analizar un cuaderno con anotaciones manuscritas de Granados.

Trabada, que declaró que la decisión de Aguirrefue "política" y no "técnica derivada de los intereses del transporte". En este sentido, y siempre según la declaración del imputado, Aguirre "quería favorecer la zona de Navalcarnero".

Enfrentamiento con "Maleni"

"Doña Esperanza Aguirre decide hacer un ferrocarril que llegue hasta Navalcarnero, y en aquel momento había un enfrentamiento directo entre Doña Esperanza Aguirre y 'Maleni' (Sic), que era... yo siempre la llamaba así y no me acuerdo ahora como se llamaba [la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez], y los ferrocarriles, en teoría, no dependen de la Comunidad de Madrid, salvo aquellos que tienen inicio y final en la Comunidad de Madrid", explicó el imputado.

Sin embargo Trabada, que declaró que "lo lógico hubiera sido diseñar un ferrocarril que fuera continuidad del que ahora va de Madrid hasta Móstoles, y no se podía hacer porque el Ministerio se negaba a darle continuidad al ferrocarril, se decidió hacer un ferrocarril, que naciera en Móstoles y fuera hasta Navalcarnero", explicó que Aguirre no hizo caso de sus advertencias sobre el error de licitar esa línea de tren, que no fue construida.

"Mi consejo personal y de la mayoría de los técnicos fue que no se hiciera esta obra, porque tenía poco sentido, dándole continuidad desde Madrid, y mucho menos si se hacían lanzaderas porque obligaba a la gente de Navalcarnero hacer un transbordo en Móstoles a la estación de Madrid, y a la gente cuando le añades transbordos pierde interés", declaró el imputado que concluyó: "Nosotros le recomendamos a la propia presidenta que no se hiciera".

"¿Y ella se mantuvo en que tenía que hacerse", le preguntó la fiscal, a lo que ex director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid contestó: "La política de transporte, con nuestro consejo, la marcaban los políticos". Y este respuesta dio pie a la fiscal sobre si "el interés" de Aguirre de construir la línea de ferrocarril, que después se adjudicó a OHL, era "personal o trascendía el interés personal cuando usted le recomienda que no se hiciera". "Yo creo que no, que era un tema de política", trató de zanjar el imputado.

Ruiz-Gallardón

El fiscal que llevaba hasta hace unas semanas la 'operación Lezo' Carlos Yáñez, dejó un escrito en el que pedía la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por prevaricación y malversación, y también la del expresidente regional Alberto Ruiz-Gallardón por la compra de la brasileña Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Este martes declarará como imputado Juan Miguel Villar Mir. Tanto el expresidente de OHL como el exconsejero del grupo Javier López Madrid, deberán declarar por las tretas empleadas para la realización de obras en el Metro de Madrid durante el cargo de Francisco Granados.

Por su parte, el grupo constructor OHL ha negado cualquier irregularidad en los procesos de licitación y contratación en los que ha participado, y ha recalcado que todos ellos se han ejecutado "con la máxima transparencia" y "de acuerdo a la Ley y a las mejores prácticas de gobierno corporativo".