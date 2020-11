Fernando Simón desoye las voces que exigen su cese: "Se lo tienen que pedir a mis jefes"

El director del de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado su dimisión tal y como pidió el pasado sábado el Consejo General de Colegios de Médicos: "Están en su derecho de pedir mi cese. Se lo tienen que pedir a mis jefes y que ellos valoren si me destituyen o no. Este puesto no es un regalo. Se lleva uno muchos sinsabores. Yo soy un servidor público, me debo a mi cargo y mientras me mantengan en mi puesto, haré mi trabajo lo mejor posible", ha dicho.

El Consejo General de Colegios de Médicos, que agrupa a los 52 colegios de médicos de España, pidió este sábado el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias "por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia".

La gota que colmó la paciencia de los profesionales médicos han sido unas polémicas declaraciones de Simón, efectuadas el jueves pasado y que hoy los médicos han calificado como "un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad".

“Ahora los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente, los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo”, indicó Simón el pasado jueves. Unas palabras que colmaron la paciencia de los profesionales médicos.

Estamos mal pero, dentro de lo mal, los casos se están estabilizando y a nivel nacional no se están incrementando", dice Simón

Según el colegio, esas declaraciones expresan "una ignorancia manifiesta del trabajo, la responsabilidad y la vocación de los profesionales médicos".

"Seguimos estando mal"

Simón ha sido el primer entrevistado en el programa de Jesús Cintora en TVE Las cosas claras, en el que ha valorado la situación actual de la pandemia de coronavirus en España.

"A nivel nacional no están incrementándose los casos. Pero seguimos estando mal. El concepto es que todavía estamos muy por encima de los 50 o 60 casos por cada 100.000 habitantes", ha explicado.

El último informe sobre la situación del coronavirus en España, publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, reflejó que la cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.458.591 desde el inicio de la pandemia, si bien la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 498.

Según Simón, hay "cierto margen" para controlar aún mejor la transmisión, pero el confinamiento domiciliario como el ocurrido en la primera ahora "por ahora no es necesario"

"Estamos mal pero, dentro de lo mal, los casos se están estabilizando y a nivel nacional no se están incrementando, por lo que podríamos estar descendiendo poco a poco", ha dicho Simón, para comentar que, aunque "no se puede descartar" por ahora un confinamiento domiciliario, con las medidas que actualmente hay en vigor se puede controlar la pandemia.

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha aseverado que hay "cierto margen" para controlar aún mejor la transmisión, pero el confinamiento domiciliario como el ocurrido en la primera ahora "por ahora no es necesario".