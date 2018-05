El Estado cuatriplica sus autorizaciones de exportación de armas, hasta los 21.000 M.

La industria armamentística española está en ebullición según los últimos datos oficiales del sector. En 2017, España exportó armas por un valor total de 4.356 millones de euros, un 7% más que la ya histórica cifra de 2016. Desde el año 2008, las cifras de exportaciones cristalizadas anualmente se han quintuplicado.

De todas formas, la prueba quizá más significativa del empuje del armamento español es la dimensión del récord de exportaciones autorizadas, toda vez que este valor da cuenta de la proyección de la industria nacional en un sector en el que España ya aparece en el séptimo puesto a nivel mundial. El Estado autorizó en 2017 exportaciones por un valor cuatro veces superior al volumen de 2016, alcanzando los 21.084 millones de euros.

Semejante cantidad equivale, por ejemplo, al dinero que mueve La Liga española de fútbol en siete años, y casi cuatriplica la partida de fondos destinados por el Estado al I+D el pasado año. La cifra de 2017, en suma, duplica el 'récord' anterior, registrado en el año 2015, y deja un 'colchón' de exportaciones de cara a los próximos cinco años que permite aventurar que la industria nacional volverá a batir récords en 2018, según distintas fuentes consultadas.

Alemania (7.950 millones de euros), Francia (5.022 millones) y Reino Unido (3.527 millones) se han apuntado como los mayores receptores de esas autorizaciones, mientras que Arabia Saudí (496 millones) ha sido el principal destino en el mercado más allá de la Unión Europea.

La UE y Arabia Saudí son los principales destinos

En 2017, en cualquier caso, las aeronaves o aviones de transporte se reafirmaron como el 'producto estrella' del armamento español, representando casi el 80% del total de las exportaciones que se produjeron en 2017 y el grueso del armamento con destino a la Unión Europea,que se ha mantenido como el principal destinatario del armamento español sumando más del 63,5% del total del valor exportado.

Las exportaciones de armamento a los países de la OTAN representaron en conjunto el 72,6% del total de las exportaciones, por un valor de 3.434 millones. Alemania fue el primer destinatario (1.213 millones), seguido del Reino Unido (949,9 millones), Francia (422,1 millones), Turquía (301,5 millones), Italia (90,3 millones) y EEUU (80,8 millones).

Fuera de la OTAN, el principal destinatario ha sido Arabia Saudí, que en 2017 desplazó a Egipto como principal destino fuera de Europa al importar armamento español por 270,2 millones, más del doble que lo que importó en 2016. Las autorizaciones de exportaciones de armas a Arabia Saudí, por valor de 496 millones, triplicaron la cifra del año anterior. A diferencia de las exportaciones a la UE, en las de Arabia Saudí tiene mayo peso la munición: 90 millones de las exportaciones materializadas y 197 millones de las autorizadas correspondieron a este tipo de armamento.

Críticas al Gobierno

Precisamente a propósito del crecimiento de las exportaciones a Arabia Saudí surgen las principales críticas a la industria nacional por parte de las ONGs.

El grupo Armas Bajo Control integrado por Amnistía Internacional, Oxfam, Greenpeace y FundiPau, denuncia que el Gobierno español "está corriendo el riesgo de ser cómplice de la violación de derechos humanos".

"A día de hoy el Estado no tiene cómo verificar que las armas que se exportan a Arabia Saudí no se están utilizando en situaciones que atentan contra el derecho internacional, como lo que está sucediendo en Yemen, donde Amnistía Internacional ha denunciado al menos 30 casos de crímenes de guerra", explica el portavoz de Armas Bajo Control, Alberto Estévez, quien además incide en que "mientras las exportaciones crecen a ritmo récord, los recursos dedicados a la cuestión del control y a la evaluación de los riesgos no ha aumentado de forma proporcional".

Específicamente sobre Arabia Saudí, el informe gubernamental incide en que "todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país", aunque el Gobierno ha reconocido recientemente que no tiene ningún protocolo para verificar realmente el uso final de las armas que exporta y ha asegurado que está trabajando para tener uno listo "cuanto antes".

A finales de este mes o principios del siguiente, en cualquier caso, el Ejecutivo comparecerá públicamente para explicar las cifras de 2017 en atención a las cuestiones que planteen los grupos políticos y el propio grupo Armas Bajo Control, que emitirá en los próximos días su informe sobre lo acontecido con las exportaciones españolas el pasado año.