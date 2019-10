Edmundo Bal: "La sentencia es una derrota para Pedro Sánchez, engañó al ocultar la violencia"

El abogado del Estado Edmundo Bal (Madrid, 1967), fue apartado en noviembre de 2018, poco antes de iniciarse el juicio del procés, por la abogada general del Estado, Consuelo Castro. Le sustituyó Rosa Seoane, quien durante la vista oral celebrada en el Tribunal Supremo cambió la estrategia de la acusación de los servicios jurídicos del Estado contra los independentistas: de apostar por la rebelión con el Gobierno de Mariano Rajoy, pasaron a la sedición. Pero el cambio más radical fue que Seoane llegó a eliminar la violencia de su acusación.

En la entrevista concedida a Vozpópuli, Edmundo Bal, que ahora es candidato de Ciudadanos a las elecciones del Congreso, rechaza ser uno de los grandes perjudicados por la sentencia, que según asegura refrenda su postura jurídica, que se basaba entorno a la existencia de violencia en el procés.

¿Le convence la argumentación de la sentencia, es decir, que hubo violencia pero no la suficiente para acusar a los procesados de rebelión?

Yo hice un escrito de sedición con violencia. Hice un borrador de rebelión, uno segundo con malversación y un tercero con la sedición con violencia. Entre otras razones, porque me dijeron que tenía que hacer un escrito con el delito de sedición, y yo describí los hechos como yo entendí que eran: es decir, con violencia amparada en un delito de sedición. Y me amparé en la misma sentencia que ha utilizado el Supremo, a la que alude la juez Carmen Lamela para procesar a Trapero, Laplana y Puig por sedición.

Pero el escrito de la abogada del Estado Rosa María Seoane alude a la sedición, pero se dice que no hubo violencia...

Exactamente. Ese es el motivo y la única razón por la que me cesaron. Porque yo me negué a quitar del escrito de acusación los hechos que se referían a la violencia. Hechos violentos que resultaban con toda claridad en la fase de instrucción de la causa.

Lo que nos quiere decir es que la gente que le ha puesto como perdedor de la sentencia se equivoca...

Si a mí en aquel momento me dejan presentar ese escrito de sedición con violencia, en donde yo ya vaticinaba que la sedición y la malversación se encontraban en concurso medial con la sedición, y yo intuía unas penas para Oriol Junqueras entorno a 16 años hoy me hubiera dado la satisfacción de que el Tribunal Supremo me daba la razón a mí.

El Tribunal Supremo, con toda contundencia, dice que sucedieron hechos violentos. Hubo violencia. Puede haber sedición con violencia, que es lo que yo en su día escribí

¿Que el tribunal haya dicho 13 qué significa?

Es una cosa un poco técnica pero se puede explicar. La Abogacía del Estado, de acuerdo con las instrucciones recibidas por la abogada general del Estado, quiso que la aplicación de las reglas del concurso medial entre la malversación y la sedición se usara como argucia para bajar las penas lo máximo posible. Por eso, gracias a esta estratagema es como se consigue en el escrito de acusación dejar las penas tan bajas. Tenga en cuenta que el delito de sedición puede llevar aparejada una pena de de hasta 15 años, pero el delito de malversación agravada puede llevar aparejada una pena de hasta 12 años. Tiene gracia el poner una pena de 12 años por sedición cuando ya solo por sí la malversación puede llevar aparejada una pena de 12.

¿Se puede decir que la Abogacía del Estado ha convencido a medias?

Sobre todo en la redacción de los hechos probados de la sentencia. El Tribunal Supremo, con toda contundencia, dice que sucedieron hechos violentos. Hubo violencia. Puede haber sedición con violencia, que es lo que yo en su día escribí. El Supremo esto lo hace muy bien y dice que el 20 de septiembre hubo también violencia porque se causó miedo en los que estaban dentro de la Consejería (de Economía) practicando el registro judicial y que el día 1 de octubre los ciudadanos se organizaron para impedir cumplir con su mandato legal de forma que aunque podrían haber recibido consignas de no violencia no cabe duda, dice el Supremo, que a la vista de las testificales de los vídeos que se han visionado existieron supuestos de resistencia activa. Alegaban las defensas que los ciudadanos se habían comportado de forma pacífica. El Supremo dice que no.

¿Qué la parece que la Fiscalía se haya mostrado contenta con la sentencia?

Yo lo entiendo. Independientemente de la calificación jurídica, la redacción de los hechos es el del escrito de acusación de la Fiscalía. Los hechos son los de la Fiscalía; un argumento relevante para que Pedro Sánchez no esté tan contento y tan triunfalista diciendo que ha ganado el escrito del Gobierno. No, mire usted, en la redacción de los hechos ha ganado el escrito de la Fiscalía. En el escrito de acusación de la Abogacía del Estado no se hacía referencia alguna a los hechos violentos. Pedro Sánchez engañó a la gente ocultando la violencia. La redacción de hechos probados es una derrota en toda regla.

¿Tenía razón el Gobierno al apoyar la sedición?

Llevo toda la mañana pensando en esto. Después de haber preparado ese escrito de sedición con violencia, que conocían además otros compañeros, si me hubieran dejado llevar el asunto hoy estaríamos hablando de una sentencia que coincidiría al 100% en los hechos probados y en la calificación jurídica, y superaría solo por un poco la condena que se ha impuesto.