Enfado de los jueces con Delgado: "Ahora que está al otro lado rechaza la despolitización del CGPJ"

La primera reunión con la flamante ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dejado "molestos" por no decir 'decepcionados' a buena parte de los jueces. En la reunión, la ministra ha sido "sincera" y sobre todo, tajante, respecto a la "principal" reivindicación de los jueces en la huelga del pasado 22 de mayo: no considera apropiado que sean los jueces quienes designen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.

"La verdad que hemos salido de la reunión muy molestos, no puedes ir de que vas a limpiar a España de corrupción y ahora negarte a cumplir las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)", dice a Vozpópuli la portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez. "Lo que más molesta es que no diga, como los anteriores ministros, que la lógica parlamentaria actual lo impide sino que nos dijo que ella está abiertamente en contra de la despolitización".

Rodríguez apoya su enfado en un 'cambio' de postura de Delgado. "Cuando organizamos la huelga, yo personalmente hablé con las asociaciones de fiscales y les planteé que para nosotros, los jueces, era una prioridad el tema de la despolitización del CGPJ y las tres, incluida la Unión Progresista de Fiscales que Delgado representó en la huelga, estaban de acuerdo; y ahora que está del otro lado nos encontramos que rechaza la despolitización".

En una línea similar, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, relata que "en la reunión, cuando salió este tema, a la ministra le retrucaron que ella fue nombrada miembro del Consejo Fiscal por sus compañeros fiscales, y se calló. No tienen argumentos más que decir que sería gremial y corporativo, un argumento ya rancio".

Así, Prado insiste en que "el problema de verdad es qué hacer ante esto. La propia Unión Europea nos está diciendo que el sistema que se emplea aquí no es el correcto; el PSOE dice que no, el PP se muestra reticente y solo Ciudadanos va a presentar un proyecto. Pero si la mayoría no quiere, es imposible, y por mucho que digan, lo que parece es que en el fondo ellos no van a cambiar porque lo que quieren es seguir manejando el cotarro".

La posición del ministerio

Preguntados por este periódico sobre las referidas quejas de los jueces, desde el ministerio se retrotraen a lo que Delgado dijo públicamente: "no cambiará el sistema de elección de los vocales del CGPJ, que cuenta con el aval del Constitucional pero al mismo tiempo expuso su deseo de dotar de mayor transparencia, publicidad y participación ciudadana el proceso de elección, tanto en cuanto a los vocales de elección judicial como a los de extracción parlamentaria".

"Para lograr esos objetivos, la ministra explicó que deben desarrollarse mecanismos que permitan realizar una valoración efectiva de los méritos", remarcan desde el ministerio."Para ello, debe desarrollarse un sistema por el que cada candidato pueda defender sus méritos, presentar su proyecto de actuación y defender su independencia. El cv y el proyecto de cada aspirante deberán ser públicos. De esta forma, a través de los mecanismos adecuados, las asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios y otros agentes sociales podrán plantear a la comisión parlamentaria competente cuestiones sobre las que deben versar las comparecencias de los candidatos".

Por otra parte, las mismas fuentes subrayan de las palabras de la ministra que "es necesario reformar el funcionamiento interno del CGPJ para que recupere su condición de órgano colegiado formado por vocales con dedicación exclusiva y, así, reforzar los mecanismos dirigidos a garantizar la independencia judicial".

Retribuciones

Mas allás de estas medidas, los 'avances' especialmente en materia retributiva prometidos por la ministra han logrado, en cualquier caso, que los jueces prolonguen su período de gracia sin volver a convocar huelgas.

Principalmente, la ministra prometió para septiembre la convocatoria de la mesa de retribuciones, en la que se abordaría la ansiada actualización salarial de los jueces.

"El nuevo equipo está recién empezando y agradecemos que nos hayan dicho lo que hay desde el principio. Nos han hecho una serie de promesas y veremos si cumplen o no antes de emprender más movilizaciones", ha indicado Ignacio González, portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, en una línea similar a Prado. "Estaremos vigilantes a lo prometido, esencialmente la convocatoria de la mesa de retribuciones; si no se cumple a finales de septiembre retomaremos la posibilidad de movilizaciones".