Rubalcaba dice que ETA desapareció "para siempre" en 2011

El exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que "da igual" que ETA se disuelva, porque ya "desapareció para siempre de nuestras vidas el día que dejó de matar", el 20 de octubre de 2011, y, por tanto, si "quieren cerrar la persiana, que la cierre, y cuanto más tarden peor para ellos y para sus presos".

Rubalcaba se ha referido en estos términos tras recibir, en San Sebastián, el Premio Institucional en la entrega de los II Premios Oroimen Hegoak 2018 de las Juventudes Socialistas de Euskadi, en la que también han sido reconocidos el expresidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero, Eduardo Madina y la librería Lagun de la capital guipuzcoana.

El exministro ha recordado a todos los socialistas víctimas de ETA y ha agradecido a Zapatero por confiar en él y brindarle su apoyo, así como por su "tesón, firmeza y convicciones", sin las cuales, se ha mostrado convencido de que el final de ETA "no hubiera pasado el 20 de octubre de 2011". "Algún día explicaremos lo difícil que fue aquella decisión" de "terminar" con ETA, ha confesado.

También ha citado a socialistas vascos como Eduardo Madina, al que se ha referido como "un referente moral" para el partido socialista, Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares y el exlehendakari Patxi López, porque "el final de ETA es una tarea compartida", pero "también es nuestra".

El exministro ha señalado que aquel 20 de octubre de 2011, tras "la llorada mutua por teléfono" con Zapatero, decidió "desintoxicarse" de ETA, porque llevaba "14 años" pensando "cómo acabar" con la banda terrorista. "Sabíamos que era el final, que se había acabado", ha apuntado, para añadir que no se le ocurre "mejor final".

La sociedad trata de pasar página

"El mejor final es que ETA diga se acabó, que ETA diga lo que dijo, se acabó, me han derrotado, no puedo seguir, cierro porque no puedo, ese es el mejor final del terrorismo, sin duda alguna, el reconocimiento explícito por parte de ETA de que se había acabado, que habían sido derrotados", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que "convenientemente desintoxicado" de la banda terrorista, lo que no puede quitarse de la cabeza es la idea de "qué inútil terror, qué inutilidad, qué terrible ha sido, para nada". "Ha sido un terror, por supuesto inmoral, desde luego ilegítimo, pero sobre todo inútil", ha incidido.

"Qué terrible terror el de estos patriotas de la muerte, qué terrible y qué dignidad la de las víctimas", ha sostenido. En este contexto, ha reivindicado "la dignidad de las víctimas".

"Se dice mucho que ya no se habla de ETA, que hemos pasado página a toda velocidad, y es verdad que lo hemos hecho y que se entiende", porque "cuando una sociedad le horroriza su pasado trata de pasar página", ha afirmado, algo que ha opinado "coincide con la existencia de otros que dicen que no ha acabado, que ETA sigue, que están ahí".

Al respecto, ha subrayado que ETA "desapareció para siempre de nuestras vidas el día que dejó de matar" y, por tanto, "se ha acabado, porque se ha acabado lo que hacía que era imponer el terror". "Me preocupa poco que haya gente que diga que ETA sigue ahí, aunque es verdad que no sigue", ha señalado.

Además, ha indicado que "es mejor que dejen las armas a que no las dejen, que cierren la persiana a que no la cierren, pero ya nos da igual, nos da lo mismo, que la quieren cerrar que la cierre y cuanto más tarden peor para ellos y para sus presos". "A nosotros ya nos da igual, para nosotros se acabó el 20 de octubre", ha sostenido.

Rubalcaba ha señalado que le preocupa más "el cierre instantáneo", el "no querer hablar de ello", porque hay que "reconocer, reconocernos, lo que hemos sufrido y lo que hemos hecho", no solo los socialistas, sino "el conjunto de las víctimas del terrorismo". De este modo, ha trasladado su preocupación también porque "alguien quiera reescribir la historia". "Le debemos a las víctimas, al respeto a las víctimas, no permitir que esa historia se reconstruya", ha subrayado.

"Vencedores y vencidos"

De este modo, ha insistido que también a las víctimas socialistas del terrorismo se les debe "no dejar que nos reescriban la historia" y, por ello, hay que "decir tantas veces como sea preciso para que nadie lo olvide que esta es una historia de criminales y de gente justa, de asesinos y de víctimas, de villanos y de héroes, de delincuentes y de gentes de bien, una historia de vencedores y de vencidos".

No obstante, ha reconocido que este "triunfo sobre ETA" tiene "un sabor inevitablemente amargo, porque son más de 800 las personas inocentes que perdieron la vida a manos de estos patriotas de la muerte".