ERC deja en el aire el Gobierno PSOE-Podemos al mantenerse en el 'no' a Sánchez

El Gobierno sigue en el aire. Esquerra Republicana de Cataluña se mantiene en su "no" a la eventual investidura de Pedro Sánchez después de que no se hayan registrado avances en la reunión de este martes entre la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el portavoz republicano, Gabriel Rufián. "No ha habido indicio alguno" de que el PSOE "vaya a abandonar la vía represiva" para Cataluña, sostiene la formación independentista, de cuya abstención depende convertir en realidad el acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias.

La reunión entre Lastra y Rufián, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, ha durado algo menos de una hora. En ella, la portavoz parlamentaria socialista ha intentado sin éxito negociar la abstención de los republicanos.De momento, la investidura cuenta sólo con los 120 votos de PSOE y los 35 de Unidas Podemos. Faltan apoyos para que la investidura supere los noes ya anunciados del PP, Cs y Vox y los probables de formaciones independentistas como ERC, JxCat, Bildu, la CUP, así como los de Navarra Suma.Desde ayer, la dirección socialista se reúne en el Congreso para recabar apoyos. Hoy, además de ERC, el grupo socialista tiene previsto un encuentro con Teruel Existe, que ha conseguido un escaño en las elecciones.