Detienen a un hombre por ocultar la muerte de su hermano para seguir cobrando su pensión

Los Mossos d'Esquadra han detenido en el barrio de Sant Andreu de Barcelona a un hombre, de 68 años y nacionalidad española, por ocultar la muerte de su hermano para poder seguir cobrando su pensión, según ha informado este miércoles la policía autonómica.

El hombre ha sido detenido por los delitos de estafa, omisión del deber de socorro y estafa bancaria y, según los Mossos, ha explicado que la pensión de su hermano era su único medio de subsistencia, por lo que no quiso comunicar su fallecimiento.

La detención se produjo después que un vecino de Sant Andreu alertara a la policía de que había un hombre muerto en un domicilio del vecindario, por lo que una patrulla se dirigió al lugar para comprobar la denuncia.

En un principio, el detenido dijo a los agentes que acudieron a su casa que su hermano ya no vivía allí ni sabía dónde estaba, pero el fuerte hedor que salía de la vivienda hizo que los policías le pidieran permiso para acceder al interior.

Los agentes pudieron comprobar que el cadáver no presentaba ningún signo de violencia

Tras obtener el permiso del detenido, los Mossos constataron que en una habitación del piso había el cadáver momificado de un hombre, tapado con unas sábanas.

Su única posibilidad de subsistencia

El hombre explicó que su hermano había muerto el pasado mes de marzo de forma accidental y, al no disponer de ninguna pensión, ni recursos económicos de ningún tipo, la pensión de su hermano era su única posibilidad de subsistencia económica, por lo que no había comunicado a nadie su muerte.Los agentes pudieron comprobar que el cadáver no presentaba ningún signo de violencia, aunque será necesario esperar a disponer del resultado de la autopsia para confirmar este extremo.

El detenido, según informan los Mossos, pasará a disposición judicial en las próximas horas.