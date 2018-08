Detienen a un alemán por agredir sexualmente a una joven en Mallorca

Un joven alemán de 21 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional en la Playa de Palma por presuntamente agredir sexualmente a una compatriota de 19.

La supuesta agresión sexual tuvo lugar en la madrugada de ayer, miércoles, ha informado la Policía Nacional, que detuvo al joven en el hotel donde se hospedaba a primera hora de la mañana de ayer.

Según el relato de la chica, los dos jóvenes estaban con más amigos y posteriormente se quedaron solos.

Aunque inicialmente dio su consentimiento a una relación afectuosa, finalmente le dijo al muchacho que parara, aunque el joven continuó hasta consumar la agresión sexual, según la denunciante.

El joven turista ha pasado esta mañana a disposición judicial en los juzgados de Vía Alemania de Palma.

En su Twitter oficial, la Policía Nacional en Baleares acompaña esta información con el lema contra las agresiones sexuales: "Estés de fiesta o no, en la playa o en un hotel, no es no".