Detienen en Murcia a una mujer que estafó a 35 jóvenes Erasmus de siete países distintos

Una mujer ha sido detenida en Murcia como supuesta autora de la estafa a 35 jóvenes de México, Francia, Italia, Rumanía, Alemania, Polonia y Corea del Sur, a algunos de los cuales engañó cobrando hasta 3 meses de fianza por la residencia, informa la Policía Nacional.

Aprovechó que algunos de los jóvenes tenían escaso conocimiento del español y de sus derechos en España, así como de la ley de arrendamientos urbanos y, basándose en el engaño, en el aprovechamiento de la confianza y en el uso de documentación irregular, la mujer consolidaba la estafa, cuyo importe supera los 13.000 euros.

Se le atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida por ofrecer alquileres inmobiliarios a través de redes sociales, páginas web de anuncios y grupos de mensajería WhatsApp.

Alquileres inmobiliarios

La presunta estafadora, de 41 años, accedía a los distintos grupos creados del programa europeo de alumnos Erasmus a través de las redes sociales, páginas web y mensajería instantánea con el único fin de darse a conocer y ofertar servicios inmobiliarios a los jóvenes que querían venir a la ciudad de Murcia a cursar estudios universitarios.

Su conocimiento y condición profesional por haber trabajado en el sector inmobiliario, llegando a ser propietaria de una agencia inmobiliaria, le otorgaron los suficientes conocimientos como para ganarse la confianza de los arrendatarios y arrendadores.

Los jóvenes le adelantaban las fianzas o mensualidades que la presunta estafadora les solicitaba, pero los estudiantes extranjeros, una vez que llegaban a Murcia, se encontraban con que no era lo que habían pactado dado que no existía o bien lo ofertado no tenía nada que ver con lo contratado.

En cuanto a los propietarios de los pisos, ajenos a estas triquiñuelas, se percataron de que las condiciones pactadas por la agente inmobiliaria no eran las que se les exigían a los inquilinos, recibiendo un mes de fianza, cuando la mujer les había solicitado a los arrendatarios entre dos y tres mensualidades.

Agentes de la Comisaria de Distrito Policía Nacional de San Andrés procedieron a la identificación de la autora, que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares.