Grieta en el TSJ madrileño: su presidente rechaza que se recurra a jueces provisionales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha presentado un voto particular en el que discrepa de la decisión de la sala de gobierno de la institución que dirige de solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice una convocatoria extraordinaria para el nombramiento de jueces sustitutos, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

El magistrado Rodríguez Padrón, que ha contado con el apoyo del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de esta Comunidad, Juan Pedro Quintana Carretero, cree que la ley solo debería recurrir a los jueces y magistrados suplentes de manera "excepcional, en último término y fuera de las otras posibilidades" que tiene la carrera judicial.

El presidente de los jueces madrileños cree que ante "la desproporción evidente" que hay entre el volumen de asuntos judiciales y la dimensión de la planta judicial, no se puede defender que "la solución pase por la petición del incremento del número de jueces sustitutos, en lugar de demandar el incremento de plazas judiciales de carrera, de acuerdo con el modelo de juez que diseña la Constitución".

50 juristas

Sin embargo, prosigue el presidente del TSJ madrileño, se ha recurrido en numerosas ocasiones a jueces que no son titulares, pues en la actualidad ya prestan servicio como sustitutos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un total de 50 juristas, que desarrollan su trabajo de forma provisional.

En relación a la decisión de la sala de gobierno de pedir más jueces sustitutos al Poder Judicial, Rodríguez Padrón recuerda que todos los años el TSJ ha denunciado que la planta de togados es insuficiente ante el aumento de los litigios: "Razones de coherencia interna considero que debieran mantener la reivindicación que, año tras año, se plantea en la Memoria, donde no se reclama el fortalecimiento del número de jueces sustitutos en éste, ni en ningún otro Tribunal Superior de Justicia", destaca el presidente del tribunal madrileño.

Rodríguez Padrón no concibe que las razones presupuestarias convenzan a la sala de gobierno del TSJ de no reivindicar el incremento de la planta judicial, y que por el contrario accedan a solicitar al Poder Judicial "al incremento de sustitutos no profesionales. Tampoco considero que la cronificación de una planta paralela de magistrados suplentes y de jueces sustitutos deba asumirse como una solución a las carencias estructurales a las que acabo de hacer referencia", destaca este magistrado.

Por el contrario, el presidente del TSJ considera que el modelo judicial español "necesita más jueces si se quiere afrontar de verdad el problema de la lentitud", que es según su opinión el principal reto que tiene que superar la Justicia.

Jueces "profesionales"

En este sentido, Celso Rodríguez Padrón no reclama cualquier tipo de juez, sino que deben ser "profesionales, de carrera, inamovibles, y que accedan al ejercicio de la función jurisdiccional con la formación que proporciona y acredita el sistema de acceso establecido en el artículo 301 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial", concluye el presidente de los jueces madrileños en su voto particular, al que ha accedido Vozpópuli.

"Puede pensarse que la realidad ha desvirtuado en buena medida este diseño legal", prosigue el presidente de los jueces madrileños, que concluye que "este régimen excepcional" no puede convertirse "en una normalidad aceptada".