Decenas de miles de jubilados desafían al mal tiempo para exigir unas "pensiones dignas"

Decenas de miles de personas se han movilizado este sábado en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el país -desafiando la meteorología adversa en muchas ciudades- en defensa del sistema público de pensiones y por unas prestaciones dignas que no pierdan poder adquisitivo.

Entre todas ellas ha destacado la multitudinaria marcha en la tarde de este sábado en Bilbao, donde a pesar de la granizada han salido a la calle más de 115.000 asistentes, según fuentes municipales, movilizadas por la plataforma de asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia. Es una de las mayores cifras que se recuerdan en la ciudad en los últimos tiempos.

La manifestación de Madrid, en la que han participado 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno, ha estado liderada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y a ella se han unido CCOO y UGT, junto con otros movimientos ciudadanos como el feminista o el contrario a los recortes.

En Madrid hubo una segunda convocatoria por la tarde de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones, a la que también se han sumado CCOO y UGT.

La manifestación matutina ha comenzado bajo una intensa lluvia al grito de "Ni el agua ni el viento detienen el movimiento", tras lo que se han coreado consignas como "No quedan pensiones para jubilados, pero cómo gastan en los despachos del Estado" o "Más pensiones y menos ladrones".

El portavoz de la MERP, Joanen Cunyat, ha destacado "el clamor y la exigencia de la sociedad para que se blinden las pensiones en la Constitución", de forma que se prohíba expresamente su privatización o su pérdida poder adquisitivo.

El secretario general de USO -que forma parte de la MERP-, Joaquín Pérez da Silva, ha señalado como culpables de la situación actual no solo la reforma del PP de 2013, sino también la de 2011 que llevó a cabo el Gobierno socialista con el acuerdo de los agentes sociales (CEOE, CCOO y UGT).

"Este Gobierno ha abandonado a los pensionistas"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asistido también a la manifestación, donde ha denunciado que el Gobierno "no está haciendo nada" pesar de tener la obligación de garantizar unas pensiones dignas.

"Este Gobierno ha abandonado a los pensionistas, pero somos muchas las generaciones que estamos con ellos, porque son aquellos que construyeron este país", ha dicho.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han advertido de que si el Gobierno sigue sin escuchar lo que sucede en las calles y no toma medidas para fomentar un reparto de la riqueza más justo, se va a producir un estallido social y una creciente movilización.

"España crece, pero esa riqueza no se distribuye entre la mayoría social", ha asegurado Sordo, que ha insistido en que son los pensionistas y los trabajadores los que están todavía pagando las políticas "austericidas" llevadas a cabo durante la crisis.

Las pensiones subirán seguro pero subirán lo que podamos" Mariano Rajoy, presidente de Gobierno

Álvarez ha afirmado que no hay ninguna razón para no recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y que vuelvan a la senda que el Gobierno del PP cambió unilateralmente en 2013 al desligar su subida de la evolución de la inflación, ya que la ciudadanía no va a aceptar que las pensiones sigan subiendo solo el 0,25 %.

En Marbella (Málaga), el presidente Mariano Rajoy, ha asegurado que mientras esté en el Gobierno las pensiones "subirán seguro", pero subirán "lo que podamos, no pueden subir lo que no podamos".

Tras señalar que las pensiones "no se garantizan con discursos", Rajoy ha insistido en que hay que mantener la misma política económica para que el sistema se pueda mejorar.

En Barcelona

En Barcelona, miles de personas han salido a la calle, acompañados por líderes políticos como el de En Comú-Podem, Xavier Domènech, o el del PSC, Miquel Iceta, en una marcha en la que algunos manifestantes han quemado las cartas recibidas por el Ministerio de Empleo en las que se les anunciaba la subida del 0,25 % de las pensiones de 2018.

Los integrantes de la delegación socialista han sido abucheados por unos manifestantes que portaban distintivos amarillos independentistas, como también por otros que les han reprochado sus políticas respecto a las pensiones.

Movilizaciones en Andalucía, Canarias y Galicia

Decenas de miles de personas ha habido asimismo en las protestas de Andalucía, que se han manifestado bajo la lluvia en todas las capitales, mientras que en Canarias ha habido manifestaciones y concentraciones en las siete islas, la más numerosa en Santa Cruz de Tenerife.

En Castilla y León el protagonista ha sido el frío en las nueve provincias, con nieve y lluvia en parte de los recorridos.

En Galicia, varios miles de personas han salido a las calles, sobre todo en Santiago, A Coruña y Vigo, al igual que en Gijón, Santander, Zaragoza, Toledo, Palma de Mallorca, Alicante, Castellón, Murcia, Mérida, Badajoz y Cáceres, ciudad esta última donde los paraguas han acompañado a globos y pancartas con lemas como "Rajoy ladrón devuélveme la pensión" o "No es país ni para viejos".

En Valencia, se ha pospuesto la movilización al día 22 con motivo de las fiestas falleras.