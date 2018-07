Decenas de emigrantes de los que llegan al sur en pateras son enviados y abandonados en Madrid

Varias organizaciones que defienden a los emigrantes han convocado una marcha de protesta para el próximo martes, día 10, en el centro de Madrid para exigir a las administraciones que pongan en marcha políticas de acogida coordinadas para las decenas de personas que son enviadas a Madrid en autobús todas las semanas."Cuando se les llenan los centros o los polideportivos, los meten en un autobús y los mandan a Madrid y a otros puntos de la geografía", explican. Los organizadores y los propios migrantes acudirán a las tres administraciones: ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad para pedir que pongan en marcha programas especiales para estas personas que llegan constantemente a Madrid.La convocatoria se llama "Ruta por la frontera Sur" y sus promotores afirman que no son el barco 'Aquarius', "pero seguimos a la deriva", por lo que exigen una acogida digna. Entre los organizadores se encuentran la Coordinadora de Barrios y la parroquía Carlos Borromeo, que tiene hospedados a buen número de estos migrantes.Estas personas, jóvenes en su mayor parte, llegan en pateras al sur de la península y son enviados en autobuses a Madrid y 'abandonados' en la estación sin darles otra cosa que no sea un número de teléfono de emergencias.Algunos de estos grupos han sido acogidos en los espacios que el Ayuntamiento utilizó para la 'Operación Frio', pero personas que conocen las instalaciones aseguran que el dispositivo es claramente insuficiente."Exigimos -afirma una de las personas que trabajo conoce el procedimiento- que la Administración central, Comunidad y Ayuntamiento pongan un dispositivo coordinado para que se pueda atender a estos ciudadanos como personas y no dejarlos abandonados a su suerte, vagando por las calles, como hasta ahora".Las mismas fuentes señalaron que todos los gobiernos sabían que esto es cíclico y que iba a pasar en verano, "pero una vez más tenemos que recurrir a la improvisación y llevarlos a parroquias y centros sociales para que tengan techo y comida".Algunos de estos migrantes siguen su camino hacia Europa pues tienen familiares y logran llegar a su país objetivo, pero otros -explican personas que los atienden- no tienen dinero y se quedan en Madrid donde no conocen a nadie ni saben dónde recurrir.La marcha que irá desde la calle José Abascal (Asuntos Sociales) a la Puerta del Sol (Comunidad de Madrid), pasando por Cibeles (Ayuntamiento) pretende llamar la atención de los gobiernos, pero también de los ciudadanos para que conozcan el abandono hacia estas personas "mientras hacen declaraciones de apoyo constantemente de que hay que apoyarlos".