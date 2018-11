Dalas Review se mofa en Youtube de las acusaciones contra él por abuso sexual

Un suspiro irónico y un "estaréis contentos, ¿verdad?". Esta ha sido la primera reacción del 'youtuber' Daniel José Santomé Lemus, más conocido como Dalas Review, tras hacerse público que este viernes será juzgado por presuntos delitos de abuso sexual y ciberacoso sexual infantil contra una menor de 13 años cuando el acusado tenía 22.

El 'youtuber', que cuenta con ocho millones de suscriptores en su canal de la plataforma, ya ha mostrado su actitud chulesca ante las graves acusaciones que se vierten sobre él y este viernes ha vuelto a mofarse de ello en un vídeo. "Obligarme a grabar un vídeo por la mañana", dice.

Lemus afirma que "hoy todos los periódicos de España y que no son de España también, porque he visto uno de Finlandia, tuiteando y poniendo toda la clase de burradas sobre el caso".

El fiscal reclama una petición de pena de cinco años de prisión, once años de inhabilitación especial y nueve de alejamiento de la supuesta víctima. Sin embargo, esto no ha parecido afectar en demasía al acusado. "Me piden cinco años de prisión, sé que suena muy fuerte pero más fuerte está Schwarzenegger, ha dicho.

Dalas Review ha querido dar su versión de los hechos, asegura estar tranquilo y señala que se trata de un complot de su exnovia, la también conocida 'youtuber' Miare. Ha recuperado, además, otros vídeos en los que ya explicó qué había ocurrido.

Lemus asegura que tiene confianza en el sistema judicial.

De hecho, el joven cree que ha sido la madre de su exnovia la que ha participado para atacarle. "¿Quién tiene hasta ahora antecedentes de que le guste ir a la prensa a hablar mal de mí para que me condenen? La madre de mi ex", señala.

"Voy a ir 5 años a la sombra? Las noticias y su basura sensacionalista", titula el contenido. Lemus comenta que ha recibido ocho denuncias, y de esas ha sido juzgado en dos ocasiones y han fallado a su favor.

Lemus asegura que tiene confianza en el sistema judicial. "No se dejan guiar por tonterías, si lo que dijo fulanito, lo que dijo menganito. Y es algo que me gusta. Por lo menos en mi caso ha funcionado. No tengo ninguna queja del sistema judicial exceptuando los tiempos de espera", ha dicho. "Y como sé que no hice nada malo y no hay ningún motivo por el que yo debería ser condenado por nada ilegal, no estoy especialmente preocupado", ha añadido.