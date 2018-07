¿Cumplirá Sánchez? Save the Children pide 2.600 M. en 2019 para combatir la pobreza infantil

Una de las grandes novedades que ha traído el nuevo Gabinete del presidente Pedro Sánchez es la creación de un "Alto comisionado contra la pobreza infantil". "Es la primera vez que un gobierno lo asume como prioridad", afirman desde la ONG, Save the Children, sin perder el 'escepticismo'. "La creación del comisionado, al igual que el reciente anuncio de duplicar el plan de choque contra la pobreza infantil durante el verano (10 millones de euros para garantizar el desayuno, almuerzo y cena en los comedores escolares) son buenos gestos...pero no dejan de ser eso, gestos, hace falta mucho más para que veamos un lucha real", afirma la experta en pobreza infantil en España, Gabriela Jorquera.

Segúnha denunciado la ONG Unicef, España tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea y es el tercer país, por detrás de Rumanía y Grecia. Casi el 40% de la población infantil - dos millones - vive por debajo del umbral de la pobreza, nueve puntos porcentuales por encima que en el período entre 2008 y 2014. Unicef, asimismo, ha denunciado "recortes" de más de 11.500 millones de euros en ayudas entre 2009 y 2015.

"España es el tercer país que menos gasto público dedica a la protección social de familias e infancia en porcentaje del PIB (un 0,7% respecto a la media de un 1,7%, según la UE). Y ambas cifras están estrechamente relacionadas: los países que invierten poco suelen reducir poco la pobreza infantil", ha escrito el presidente del comité de Unicef en España, Gustavo Suárez Pertierra.

Desde Save the Children, estiman que con 4.000 millones de euros se podría llevar a cabo un plan integral exitoso contra la pobreza infantil en España.

2.600 millones, "urgentes"

La prioridad más "urgente", dicen, debería pasar por incrementar la prestación pública por hijo a cargo para familias bajo el umbral de la pobreza de 24 euros al mes a 100. "Tenemos una cifra de pobreza infantil altísima en comparación al resto de Europa y, a la vez, la segunda prestación más baja. La prestación no permite que las familias satisfagan sus necesidades básicas", señala Jorquera, que cifra el coste de esta medida en unos 2.600 millones de euros. "Sería un comienzo adecuado en la lucha real contra la pobreza infantil que se fije ya esta prestación el próximo año".

La segunda medida pasaría por garantizar la educación de todos los menores desde que nacen hasta los 3 años. "En los menores de familias pobres vemos una mayor probabilidad de bajo rendimiento académico; y hemos detectado que a los seis años, cuando empiezan obligatoriamente la escuela primaria, empiezan con una diferencia importante respecto al resto". Entre la creación de las plazas necesarias y su funciomiento, estiman, esta medida supondría unos 1.000 millones.

Esperemos que no suceda como en la Legislatura anterior, cuando para algunos el problema de la pobreza infantil no estaba en la agenda de una parte del espectro político y para la otra, era de los primeros temas que se caía de la mesa"

Por último, desde Save The Children consideran necesario el incremento de la inversión en becas de ayudas para el estudio en la escuela primaria. "Cuando hablamos de becas tendemos a pensar en la educación universitaria pero también hacen falta becas de comedor o libros de texto en las escuelas primarias", comenta Jorquera, que cifra en otros 1.000 millones el coste de esta medida.

"Todavía no sabemos cuál será el plan del Gobierno", dice Jorquera. "Esperemos que no suceda como en la Legislatura anterior, cuando para algunos el problema de la pobreza infantil no estaba en la agenda de una parte del espectro político y para la otra, era de los primeros temas que se caía de la mesa de negociaciones".

La misma ONG ha lamentado de hecho que de los 1.560 millones de euros comprometidos en el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos respecto a la lucha contra la pobreza infantil, los presupuestos hasta el momento solo reflejen una inversión de 342 millones en 2017 y 346 en el proyecto presupuestario de 2018.