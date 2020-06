La 'tasa Covid' recaudaría 2.400 millones menos de lo estimado por Unidas Podemos, según Fundación Civismo

La Fundación Civismo calcula que la tasa a las grandes fortunas planteada por Unidas Podemos, conocida cono 'tasa Covid', supondría una recaudación de unos 8.630 millones en el escenario más optimista, lo que supone unos 2.400 millones respecto a los 11.000 millones que presupuesta Podemos.

Este es el cálculo realizado por la Fundación Civismo, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria sobre base imponible, y con los tipos impositivos que plantea la formación morada, que apunta a que los ingresos en concepto de este gravamen se hallarían lejos de las previsiones de 11.000 millones, y eso sin contar con que no se establezcan exenciones de ninguna clase.

La fundación ha realizado este pronóstico dando por supuesto que no hay elasticidad en la base imponible, que todos los patrimonios situados en España seguirán tributando de la misma forma y que no van a experimentar ninguna pérdida derivada del Covid-19, algo que cree "no descartable", ya que la distribución de activos refleja que aproximadamente un 20% se halla en instituciones de inversión colectiva, las cuales han sufrido su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial.

Además, señala que la situación podría agravarse si este impuesto originase la salida de capital de España, un hecho que ve "probable", ya que este muestra un comportamiento "sumamente sensible" a este tipo de tributos. Así, recuerda que tras la reintroducción del Impuesto al Patrimonio en 2011, un aumento promedio de este del 0,1% en Cataluña se tradujo en una reducción de la base imponible del 3,24%.

En ese sentido, señala la recaudación obtenida por el actual Impuesto al Patrimonio resulta "muy escasa", con un 0,57% de los ingresos fiscales totales y un 0,23% de la totalidad de los ingresos públicos.

De no aplicarse reformas, afirma la Fundación Civismo, el nivel de déficit de la economía española se situará en los 110.000 millones de euros a causa de los efectos de la crisis sanitaria, un montante que "difícilmente podrá paliarse con medidas como la 'tasa Covid'", que supondría un 7,8% de este frente al 10% que prevé Podemos.

Según la Fundación Civismo, el "bajo" nivel de recaudación de esta tasa puede explicarse por la distribución de las grandes fortunas en España, puesto que apenas supera las 2.000 personas con más de 50 millones de dólares (56 millones de euros), cuando en Estados Unidos estas se acercan a las 60.000, y solo hay 61 que posean una riqueza neta superior a los 500 millones de dólares (556 millones de euros). Por ello, el 70% de lo declarado como base imponible de la 'tasa Covid' se concentraría en patrimonios inferiores a los 6 millones de euros.