Costa elude la cárcel gracias a la asociación de un amigo suyo relacionado con el PP

El exdirigente del PP valenciano Ricardo Costa ha logrado eludir la cárcel por su papel en la trama Gürtel. La Audiencia Nacional le ha permitido cambiarlo por una multa y un año de servicios comunitarios en una asociación que él mismo eligió. Se llama Castalia Iuris, hace exposiciones y la dirige un notario y artista castellonense que en el pasado defendió públicamente la inocencia del político en artículos. Fue invitado a su boda y de la amistad entre ambos da cuenta la asistencia de Costa junto a otros cargos del PP al menos a una de sus exposiciones.

“Me voy a centrar en nuestro convecino Ricardo Costa (...) Y es que es incomprensible que sea imputado por un delito que no puede cometer (...) a otros se les libra con sus razonamientos pero a él no. Ojalá prevalezca la justicia, pero la de verdad”. Quien así escribe sobre Costa es Joaquín Serrano Yuste, más conocido como Chimo Serrano, uno de los tres responsables de Castalia Iuris. Este es uno de los muchos artículos que tiene publicados en un blog personal en el que comenta sus impresiones.

Aquella reflexión la escribió en 2011 a cuenta de la implicación de Costa en el caso de los trajes de Camps de la que el político resultó absuelto. Pero no fue la única. En 2009 salía también en defensa de Costa en un artículo en el que tachaba de Judas a Mariano Rajoy por haberle suspendido de militancia así como a todos los que no le habían prestado apoyo. Decía de Costa que era “un militante prometedor con 20 años de servicio”. Aquí no acertó tanto. Años después, el dirigente valenciano dejó la política y admitió en sede judicial la financiación irregular del partido.

Contra Cospedal por su trato a Costa

En otro artículo, también de 2009, cargaba contra la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la que acusaba de estar obsesionada con su propia formación por enfrentarse a sus líderes valencianos: “Es peor que el conejo de Duracel sigue y sigue, se enfrenta al Comité Regional de la Comunitat Valenciana, a Camps, a Fabra, a Arenas, a todos, como una Sancha Panza a la que su cabecita le indica que debe odiar a Costa”. También reivindicaba entonces que el PP de Valencia “gana sobrado, mientras que en Castilla La Mancha siempre le han dado palizas”.

En agosto de 2011 Chimo Serrano inauguró una exposición de fotos en Castellón. Durante el acto, en primera fila, se pudo ver a un entonces portavoz de Economía del PPCV en el Parlamento valenciano Ricardo Costa vestido de sport. Junto a él, numerosos compañeros del partido dando su apoyo a Serrano como el alcalde de Castellón entre 2011 y 2015 Juan Alfonso Bataller, sucesor de Alberto Fabra. También estaba Rafael Blasco, entonces portavoz del PP en las Cortes Valencianas, según la crónica del acto publicada en el portal Vivecastellón.com en la que no hay presencia de otras formaciones locales.

En noviembre de 2014, el periódico Valencia Plaza informó extensamente de “la boda valenciana del año” entre Costa y su mujer, Laura Chorro. Entre los invitados estaba, de nuevo, el notario Chimo Serrano. El medio precisaba que había elegido para el evento “un traje a medida del sastre Antonio Puebla”.

Elección atípica

Las instituciones que habitualmente acogen a condenados para prestar servicios a la comunidad (Cruz Roja, Banco de Alimentos, Proyecto Hombre…) suelen tener un mayor impacto social que esta asociación llamada Castalia Iuris. Fuentes de ese entorno consultadas por este periódico, advierten de que la elección de Ricardo Costa es cuanto menos atípica.

Costa tiene fijada la residencia en Valencia, mientras que la sede de la asociación cultural está en Castellón de la Plana, concretamente en la Plaza Cardona Vives, según la providencia judicial de la Audiencia Nacional adelantada por El País y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Las fuentes consultadas indican que las autoridades suelen rechazar los casos en los que los presos facilitan entidades lejanas a su lugar de residencia. En este caso no ha sido así.

El Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad dice en su artículo 3 que "recibida la resolución o mandamiento judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como los particulares necesarios, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena."

Castalia Iuris

Castalia Iuris se presenta como “centro de primer orden que impulse y potencie el estudio, reflexión, difusión, investigación, consulta y debate de todo tipo de temáticas jurídicas y culturales”. Detrás de ella están tres notarios de Castellón. Joaquín Serrano y otro tienen la sede de su notaría en la misma dirección, de hecho la asociación está en un sótano y el teléfono de contacto que figura en su web no está operativo. Al marcar, la línea informa de que ya no existe.

Vozpópuli ha tratado de ponerse en contacto con Joaquín Serrano en varias ocasiones a través del teléfono de su notaría para recabar su versión, pero hasta en dos ocasiones ha recibido el recado por parte de trabajadores sin devolver la llamada. La web de la asociación cultural presume de tener “una fantástica colección de arte contemporáneo con obras de algunas de las mejores firmas del arte español e internacional de vanguardia”, entre ellas de Eduardo Chillida.

También cuentan con salas de exposiciones, de videoconferencias, biblioteca entre otras estancias para actividades que van desde conferencias hasta desfiles de moda. Una de estas conferencias figura en la web del PP de Castellón porque los candidatos de esta formación al Senado de las elecciones generales de 2016 participaron en una charla sobre el Derecho civil valenciano en la que Joaquín Serrano actuó como ponente. En la misma web de la asociación se anuncia una conferencia sobre Economía Sostenible del hermano de Ricardo Costa, exministro en el Gobierno de José María Aznar.

La asociación cultural Castalia Iuris ofrece la posibilidad a quien quiera de participar en sus proyectos e investigaciones con donaciones. En la misma web de la asociación figura una relación de personas e instituciones que de momento han colaborado. Entre ellas figura el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón.