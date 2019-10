Condenado a 33 años el exjefe de ETA 'Txapote' por el asesinato de un funcionario prisiones

El 22 de octubre de 2000, sobre las 7.45 horas, estalló el artefacto explosivo colocado en el coche de Máximo Casado, funcionario de Instituciones Penitenciarias. Este marted, casi 19 años después, el exdirigente de ETA Xabier García Gazteu -alias Txapote- y presunto responsable de aquel atentado ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel por los delitos de asesinato y estragos terroristas.

La Sala de lo Penal ha impuesto a Txapote y otros tres etarras la misma pena de 30 años de cárcel por un delito de atentado terrorista con resultado de muerte y otros 3 años por un delito de daños con finalidad terrorista.

Txapote no ha reconocido su participación en los hechos y se ha negado a responder al ministerio público y de la acusación popular. Su defensa no ha formulado preguntas, por lo que no ha prestado declaración alguna ante el tribunal. La misma fórmula ha sido aplicada por los otros tres miembros de ETA acusados del atentado.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido para juzgar al que fuera jefe militar de ETA entre 1996 y 2001 y a otros tres integrantes de la banda terrorista. A todos se les acusa del asesinato de Casado. Y todos se enfrentan a una petición de 40 años de prisión por parte de la Fiscalía. La acusación popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido, por su parte, una pena de 30 años de prisión por asesinato y tres años por daños.

Quienes sí han declarado han sido varios testigos propuestos por el Ministerio Fiscal. Todos han ratificado los informes y atestados que redactaron en el marco de los hechos. Uno de los agentes de la Ertzainza ha recordado al tribunal que el atentado fue reivindicado por ETA el 19 de noviembre de 2000 en diario Gara.

Txapote fue detenido en Francia en 2001. Hasta ahora, acumula penas que superan los 450 años de prisión, entre otros, por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Jorge Diez Elorza, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de la Calle y dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego, Huesca.

'Anboto', trasladada a Ávila

La decisión de la Audiencia Nacional se ha dado a conocer este mismo martes, a la vez que ha trascendido que Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', de la cárcel de Soto del Real (Madrid) a la de Brieva (Ávila), según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. La decisión se ha adoptado por "cuestiones organizativas".

La propia Audiencia Nacional ordenó el pasado 4 de septiembre la prisión incondicional para 'Anboto', a la espera de ser juzgada por las 12 causas que tiene pendientes y en las que está procesada.