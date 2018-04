Ciudadanos rechaza la moción de censura a Cifuentes que plantea el PSOE

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado apoyar la moción de censura planteada por el PSOE contra Cifuentes hasta que no concluyan los trabajos de investigación de la comisión porque indica que primero "es necesario conocer la verdad". "Con respecto a una moción de censura, con respecto a un cambio de gobierno y con respecto a un reparto de sillas, que parece que es lo que están proponiendo PSOE y Podemos de forma inmediata, Cs pide poner en marcha una comisión de investigación urgente que en cuestión de días disponga de alguna conclusión", ha propuesto.

Minutos después de que el portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, anunciara que llevará al comité de su partido la propuesta para presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes por las dudas sobre el Máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, la formación naranja llamaba a la "responsabilidad". "Todavía no se ha escuchado en sede parlamentaria y bajo juramento, que es como se haría en una comisión de investigación, a una parte esencial en esta presunta trama de manipulación de un expediente académico: a la universidad", considera Aguado.

Para hablar de futuros pasos la condición de Cs es que haya una comisión para conocer la verdad"

Ciudadanos quiere conocer "la verdad" en una comisión de investigación urgente, "acotada en el tiempo". A partir de ahí, el partido liderado por Albert Rivera se plantearía futuros escenarios. "Para hablar de futuros pasos la condición de Cs es que haya una comisión para conocer la verdad", ha insistido Aguado, que ha comentado que confía en que PSOE y Podemos se sumen a la intención de su partido. "Si hay que ser contundentes lo seremos, pero somos responsables y queremos que todos hayan aportado su visión y todas las pruebas", ha dicho.

Reparto de sillones

Sin embargo, al PSOE-M no parecen haberle convencido las explicaciones de Cifuentes. Según ha manifestado Gabilondo estas han sido "insuficientes". "No podemos decir que se haya dicho exactamente toda la verdad", ha señalado. En su opinión, "es un momento muy urgente de petición por parte de la ciudadanía" y se ven "en la necesidad de estar a la altura de esa demanda ciudadana". Por eso, presentarán por unanimidad esta propuesta de moción de censura tanto en Madrid como en Ferraz. Según Aguado, la posición del PSOE parece responder más a una preocupación por "repartir sillones y echar a Cifuentes" que a "conocer la verdad".

No obstante, desde Ciudadanos tampoco 'compran' las explicaciones de Cifuentes. "Creemos que ha venido a dar un mitin, pero no podrá darlo en una comisión de investigación. Aquí [Asamblea de Madrid] han venido con su discurso enlatado, pero no hemos resuelto absolutamente nada. Habrá que preguntarle por qué alarga un caso que se podría haber resuelto desde el primer día", dice Aguado.