Cientos de personas se manifiestan en las puertas del Congreso en defensa de la unidad de España

La manifestación convocada en Madrid para protestar contra la investidura de Pedro Sánchez ha convocado a varios cientos de personas para defender la unidad de España frente al pacto alcanzado por el PSOE con ERC.

Los manifestantes han caminado por la calzada central de la Castellana en dirección al Congreso, obligando a cortar el tráfico en dirección sur, entre Colón y Cibeles.

Según confirman fuentes organizadoras a Vozpópuli, carecen de los permisos para manifestarse frente al Congreso de los Diputados. De hecho, varias furgonetas de la Policía nacional impiden el paso a los manifestantes a la altura de la calle del Marqués de Cubas

Sin simbología política

De hecho, en el manifiesto publicado se asegura que se trata de una marcha civil y sin ningún tipo de simbología política. Sin embargo, algunos políticos del PP y Vox han compartido la convocatoria de la manifestación en redes sociales animando a acudir, como es el caso de la popular Cayetana Álvarez de Toledo o Rosa Díez.

Además, los convocantes denuncian que "nuestros representantes políticos no están a la altura, que no existe un consenso para construir un futuro unido y que un partido político con menos de un millón de votos tiene en jaque a un país", por lo que reivindican que "España no es lo que queda cuando otros se han llevado lo que les interesa, y que el PSOE tienen la oportunidad de cambiar España".

El manifiesto pide al resto de jóvenes de toda España que "refuercen el movimiento cívico para defender los valores de una España unida", y termina diciendo no "a la ruptura" y sí "al diálogo entre partidos que quieren construir".