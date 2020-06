Cerca de 200 personas se manifiestan en Zaragoza en contra de la violencia policial y el racismo

Cerca de 200 personas se han manifestados este martes por las calles de Zaragoza, para protestar contra la violencia policial de Estados Unidos. La capital aragonesa ha seguido el ejemplo de la mayoría de las capitales estadounidenses que han salido a las calles, tras la muerte de George Floyd, el pasado 25 de mayo. Floyd, un estadounidense negro, murió por asfixia durante un arresto, después de que un agente de policía presionara su rodilla contra el cuello de Floyd durante varios minutos.

Según informa El heraldo, la manifestación había sido convocada por las redes sociales y no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Aragón. Los manifestantes circularon por varias calles de la capital aragonesa cortando el tráfico, protestando contra la violencia policial. Una de sus consignas fue el ya famoso ‘I cant breathe’ (no puedo respirar) que pronunciaba Floyd, mientras fue un agente le asfixiaba, durante su detención.

Los manifestantes acabaron la protesta en frente de una de las comisarías zaragozanas, donde lanzaron consignas en contra de la policía. Según publican varios medios locales, durante el transcurso de la marcha no hubo ningún incidente de gravedad.

Protestas por todo el mundo

Las palabras agonizantes de Floyd se han convertido en el nuevo lema de las protestas raciales que se vienen sucediendo en la última semana en Estados Unidos. Se iniciaron el pasado 26 de mayo, un día después del homicidio de Floyd.

Durante los últimos días, en diferentes puntos de Estados Unidos, se han producido saqueos e incendios en la ciudad. La violencia se ha instalado en las calles y las autoridades se han visto obligadas a decretar el toque de queda.

No obstante, la mayoría de las marchas que se han producido han sido de manera pacífica. Y en algunas de ellas, la policía se ha unido a los manifestantes por estar de acuerdo con las críticas y la violencia hacia las personas negras del país.