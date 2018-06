El juez Castro: "El abogado de la infanta me pidió citarnos en una finca, creo que para tenderme una trampa"

El juez Castro, instructor del caso Nóos, ha asegurado que recibió llamadas del abogado de la Infanta Cristina,Miquel Roca i Junyent, nombrado expresamente por el rey emérito Juan Carlos I para defender a su hija. "Me llamó y me dijo que por qué no quedábamos en una finca, ya no recuerdo si en Mallorca o en Barcelona. Si yo hubiera sido tan tonto de haber ido posiblemente me hubieran fotografiado" o se le hubiera tratado de tender alguna trampa para posteriormente extorsionarle, ha asegurado Castro.

"Nunca me había encontrado en mi carrera con cosas como las que vi en el caso de la Infanta y Urdangarin", ha insistido el juez que imputó a la hermana del Rey Felipe VI en contra del criterio de la Fiscalía. Precisamente sobre el fiscal del caso Pedro Horrach, también ha asegurado que "viajaba mucho a Madrid, supongo que para fijar la estrategia" de defensa de la hija del Rey Juan Carlos, ha declarado en una entrevista en La Sexta.

Castro ha negado haber sufrido presiones por parte del aparato del Estado para que su instrucción fuera en un determinado camino, pero sí que ha desvelado actuaciones del fiscal Horrach. "Interviú publicó algo que era monstruoso sobre el "Manual para salvar a la Infanta", era algo muy grave pero aún así se guardó muchas cosas porque llegó a un acuerdo con Horrach para modificarlo, quizá para salvar una responsabilidad penal se llegó a un acuerdo de publicar solo parte. Lo que se publicó ya era gordo, pero yo accedí hace un año a lo que no se publicó", ha dicho el instructor. Ha dejado caer que entre la información que tenía la revista habría más pruebas del intento de injerencia en su labor instructora.

"Nunca quise llamar al Rey"

Castro también ha indicado que no tenía planteado llamar a declarar al rey emérito Juan Carlos, "aunque en un escenario ficticio le hubiera podido preguntar por el préstamo que hizo a su hija". El juez se ha dirigido de forma directa al fiscal del caso, Pedro Horrach, sobre quien ha dejado entrever actuaciones destinadas a liberar de responsabilidad penal a Cristina de Borbón.