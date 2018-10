Casas de apuestas: la media de edad de los ludópatas baja 15 años en menos de una década

“Tenemos mucho follón con los medios. Déjame tu teléfono y te pongo en lista de espera”. La voluntad del Gobierno y de Unidos Podemos de plasmar en la declaración de intenciones que ha sido el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de regular la publicidad del juego de azar y apuestas 'online' de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco ha puesto a funcionar la maquinaria en las redacciones periodísticas. Las organizaciones que trabajan con personas adictas a este tipo de producto no dan abasto estos días con las peticiones de los plumillas que quieren publicar algún reportaje sobre el asunto.

La Asociación Juguesca lleva tratando 26 años con personas con problemas de ludopatía. En la actualidad trabaja intensamente con la Comisión del Juego en la elaboración de la nueva ley que ponga coto a la publicidad de casas de apuestas. Una de sus psicólogas clínicas, Antonia Miralles, hace hincapié en la proliferación de estos mensajes para explicar el fenómeno de las casas de apuestas. “Utilizan a referentes sociales, como futbolistas o presentadores de televisión, y te regalan dinero para apostar”, analiza. Otra técnica para fidelizar y capatar clientes es regalar una cantidad de dinero para empezar a apostar, una técnica que para la psicóloga es como si uno pasa por la puerta de un estanco y le regalasen dos paquetes de tabaco.

En los últimos años han visto como los ludópatas han pasado de jugar durante 10 o 15 años antes de ir a terapia a hacerlo a los dos. Ahí, además de la publicidad, entran otros factores según Miralles, como la fácil accesibilidad, el anonimato, la respuesta inmediata de saber si has ganado o la falta de visualización del dinero físico, pues en internet se juega con tarjeta de crédito. Estos elementos le sirven a la psicóloga para explicar la facilidad para engancharse a este tipo de juegos.

En Juguesca también advierten de que este tipo de adicciones no tienen la misma repercusión social que las drogas o el alcohol: “Al ser de tipo psicológicas no tienen una manifestación física como el mono, por lo que no suele levantar tantas alarmas”, sentencia la psicóloga.

Juguesca opera en Barcelona, pero el aumento de las apuestas online es un fenómeno estatal. En los últimos días, el director del área de Ordenación y Control del Juego en la Comunidad de Madrid, Fernando Prats, aseguró que el gasto en apuestas subió un 5% en el año 2017 respecto al ejercicio anterior, un incremento que considera “muy moderado” por “muchas casas de apuestas que se abran”, según informó Europa press. Comentó que este segmento, que ha generado “alarma social”, supone el 6,6% del gasto con 69 millones sobre los 900 millones que genera el sector del juego privado en la región.

Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid al objeto de informar sobre la gestión en materia de ordenación de estas actividades en la región. En este sentido, apuntó que el dinero “jugado” en la Comunidad de Madrid en diversas actividades de juego (lotería, bingo o apuestas…) fue de 5.296 millones de euros mientras que el dinero “gastado” o “real” se cuantifica en 1.420,8 millones de euros.

Apuestas de menores

“Hace unos días me llamó un chico de 20 años. Lleva jugando desde los 17 y jamás le han pedido la documentación para entrar en una sala”. Habla Julián Mompadré, voluntario de la asociación Vida Sin Juego. “Hasta hace poco era vocal, pero es hora de que entren las nuevas generaciones”, dice.

Mompadré es un buen padrino para quienes llaman a un teléfono buscando una ayuda para dejar la pesadilla de las apuestas. Él lleva nueve años alejado de ese mundo, “aunque en esto se lucha todos los días”. Explica que paralelamente a la aparición en avalancha de casas de apuestas, han ido surgiendo asociaciones como en la que él echa una mano: “Hasta en provincias con poca población puedes encontrar varias”.

Respecto al chico que lo llamó esta semana, afirma que es común que en los salones de juego y en las casas de apuesta nadie pida documentación “ni si quiera a quienes se autodenuncian”. Esta es una figura que existe desde hace unos años, y que sirve a los ludópatas conscientes para que, cuando caigan en la tentación, pongan la situación en manos de personas que puedan ponerle remedio.

“Tenemos de todo. Padres con niños de 13 o 14 años que ya tienen problemas, adolescentes de 18 años que le quitan la tarjeta de crédito a su abuela y la arruinan. Ahora no tienen ni que salir de casa, pueden apostar desde la cama con el móvil o la tablet”, dice Mompadré, que apunta a que si no se pone una solución, en 12 años habrá un problema de salud grave para la actual generación.

La adicción crea un estado general de depresión y de baja autoestima. El uso de psicólogos va a ser enorme", dicen desde Vida Sin Juego

“La adicción crea un estado general de depresión y de baja autoestima, a lo que se le suman las deudas. El uso de psicólogos en un futuro va a ser enorme, con el gasto a las arcas del Estado pertinentes”, afirma a lo que añade que “esto no tiene cura, tenemos que vivir con ello de por vida”.

Las casas de apuestas no son el único punto donde alguien puede apostar a su deporte favorito. Desde hace tiempo esas mismas empresas han empezado a instalar máquinas en los bares de barrio de toda la vida. “Es que las casas, sólo por entrar, te invitan a una cerveza o incluso a desayunar. Los bares han tenido que reinventarse para poder competir”, dice el miembro de Vida Sin Juego.

Los datos respecto al juego lo aporta anualmente la Dirección General de Ordenación del Juego, aunque no es el organismo que manda. “Uno de los problemas es que tenemos 17 legislaciones distintas”, explica el director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), Juan Lamas. “Las comunidades autónomas se apuntaron rápido a hacer leyes que regularizasen las casas de apuesta porque es dinero legal rápido”.

Los números recogidos por la asociación de Lamas coinciden con los de Mompradé: los casos de ludopatía no han aumentado de manera cuantitativa, pero sí han cambiado de forma cualitativa. “Hace 8 años la mayoría de las personas que pedían ayuda estaba entre los 35 y los 40 años. Ahora ha bajado hasta los 20-25”, afirma Lamas. Y también están de acuerdo en apuntar a la misma causa: las apuestas deportivas, que se legalizaron para hacerlas a través de internet en 2012.

El perfil del nuevo ludópata es el de un hombre soltero que no lleva mucho tiempo jugando, que empezó a hacerlo cuando era menor de edad y de barrio obrero. Esta última es una característica común para la localización de las nuevas casas de apuestas. “Se colocan en los barrios de gente más humilde porque es a quienes más les cuesta llegar a fin de mes. Cuando el día 20 no te queda dinero, acudes a estos sitios desesperado para conseguirlo de manera rápida”, dice Mompredé.

Lamas apunta que también se colocan cerca de colegios, a veces a escasos 150 metros. “Buscan fidelizar a los clientes más vulnerables. Según nuestros estudios, el 27% de nuestros pacientes son alumnos de la ESO”, dice. El director técnico afirma que las casas de apuestas alquilan los locales más grandes, sin importarles el precio, porque saben que van a rentabilizar la inversión sí o sí.

El sector cree que la ley incentivará el "dinero negro"

Una valoración que explican desde Jdigital, asociación de la industria del juego online en España. "Vemos la prohibición o limitación en exceso de la publicidad como un paso atrás que va en contra de las empresas reguladas con licencia y que afecta la protección del usuario ante el mercado negro ya que en estos momentos es la única arma diferencial de la que disponen los operadores regulados en España que velan por un juego responsable", explican a este medio. "Está regulación va a favorecer al mercado negro del juego", indican desde el sector.