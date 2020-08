La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que el rey emérito Juan Carlos I "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", enmendando así las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias. Además, Calvo ha remarcado que esta decisión "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado" ni en la labor de Felipe VI "en su papel constitucional".