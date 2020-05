Calvo advierte que el Gobierno volverá a prorrogar el estado de alarma "algunas semanas más"

La vicepresidenta Carmen Calvo ha adelantado en una entrevista en Los Desayunos de TVE que el Gobierno "seguramente" volverá a necesitar pedir otra extensión del estado de alarma "algunas semanas mas". Tras superar la covid-19, Calvo reapareció este pasado jueves en el Congreso, precisamente para la sesión de la votación de la nueva prórroga de la alarma.

"Lo que mucha gente ahora: miedo, inseguridad... He pasado por ahí. Es momento de arrimar el hombro para salir en buenas condiciones", ha aseverado la vicepresidenta, que ha defendido que "la vida es mucho más importante" que algunas posturas políticas, por lo que el pleno le "resultó más incomprensible que nunca"

"Me resulta muy difícil en una situación como esta que no haya un mínimo común donde todos estemos intentando pelear por nuestro país", ha criticado: "Si no es ahora que nos pongamos de acuerdo para lo mínimo, ¿cuándo va a ser?".

Calvo ha asegurado que sí hay comunicación entre el Gobierno y la oposición: "El presidente se reúne con los presidentes autonómicos todos los domingos y los ministros con los responsables de las competencias".

"tilizar el estado de alarma es lo más democrático. Da más garantía a la protección de los derechos. Es justo al revés de como lo ha criticado la oposición o el PP", ha afirmado y ha recordado que el estado de alarma "no lo decreta el Gobierno", que sólo "lo propone".

"Si el PP hubiera estado a la altura, nada de esto hubiera ocurrido. Pero decidió no ejercer el espacio que le corresponde", ha censurado, antes de pedir que se utilice "esta crisis para otro modelo de vivir".