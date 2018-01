El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, evidenció su enfado contra el exgerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez Moliner, condenado ya a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, al negarse este a responder a las preguntas de la Fiscalía, según consta en el audio de las declaraciones del 'caso Lezo', a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esta declaración se produjo en el marco de una nueva pieza separada sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño que une las dos abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 6. La primera en el marco de la trama 'Púnica', cuyo cabecilla es el ex secretario general del PP Francisco Granados, y la segunda en 'Lezo', una organización presuntamente delictiva dirigida por Ignacio González.

"Yo llevo ya con esta tres declaraciones y he visto el escrito sobre el que se me va a preguntar y me voy a remitir sobre las declaraciones que hice y me voy a acoger a mi derecho a no declarar", espetó al juez el que durante muchos años fuera el gerente de Esperanza Aguirre en el PP madrileño.

La Fiscalía tenía intención de interpelar a este exgerente sobre las adjudicaciones de la tecnológica Indra a los empresarios Óscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez. En concreto, sobre si el propio Beltrán Gutiérrez había sido la persona que dio la orden para que Indra, una concesionaria habitual de la Comunidad de Madrid, abonara les abonara diferentes cantidades a estos empresarios, encargados de realizar las campañas electorales del PP madrileño.

Nuevas evidencias

Sin embargo, el juez García-Castellón, consciente de que el imputado había sido llamado tras conocerse nuevas evidencias sobre la financiación presuntamente ilegal del PP madrileño, reiteró su ofrecimiento: "De todas formas, ¿quiere que le de la palabra al Ministerio Fiscal por si alguna de las preguntas no se refiere a este apartado al que se refiere?, ¿o no?", le anunció el instructor.

"Yo prefiero que no, porque no voy a decir más de lo que ya dije. Es esta persona con la que yo tuve contactos como proveedor y no tengo más qué decir nuevo sobre esa persona", trató de zanjar Beltrán Gutiérrez.

Sin embargo, García-Castellón le dijo al imputado el motivo de su pregunta: "Me parece muy bien y es su derecho, por supuesto, pero dese usted cuenta de que a quién tiene que convencer es a mí, aunque usted haya prestado declaración antes, se lo digo por salvar sus derechos, ¿de acuerdo? Tiene derecho a no declarar, pero es a mí al que tiene que convencer, ¿de acuerdo?", explicó el instructor.

Pagos de Indra

Tal y como se puede escuchar en la grabación, en el momento en el que García-Castellón da la palabra a la fiscal, que inicia su intervención justificando la nueva citación a Beltrán Gutiérrez para que explicara los pagos de la empresa Indra a los empresarios Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverría, Beltrán Gutiérrez Moliner quiso tomar la palabra, algo que impidió el magistrado.

"No, no, si usted dice que no quiere declarar, y aquí está su abogada, no declare, lo que le digo es que yo soy el juez de instrucción y es a mí al que tiene que convencerme, o no, para futuras situaciones, nada más. Que lo sepa usted, ¿de acuerdo?", dijo el instructor, que continuó con su explicación: "Una cosa es la visión de su defensa, tan lícita como la del fiscal, y otra es la del juez, y para eso estoy aquí".

El exgerente tomó de nuevo la palabra: "Señoría, vamos a ver...", pero García-Castellón lo cortó de raíz: "No, no, ¿ha dicho que no quería declarar? Pues no declare, ya está", reiteró el juez que preguntó a la abogada del imputado si quería decir algo: "Nada", y de nuevo Beltrán Gutiérrez quiso contestar sobre la pregunta de Indra que había anunciado la fiscal.

"Es su responsabilidad"

Y por tercera vez García-Castellón interrumpió al que fuera el gerente de Aguirre: "No, no. O contesta o no contesta. Si usted quiere contestar, yo le doy la palabra al Ministerio Fiscal y usted contesta. ¿Que no quiere? Pues... no pasa nada. Eso es su responsabilidad, es usted mayor de edad", zanjó el juez.

Entonces Beltrán Gutiérrez titubeó: "Es una situación...". Y el instructor, ya cabreado, dijo al imputado: "No, no le pongo en ninguna situación, le digo que quiero que sepa todo lo que hay al respecto, nada más. Esto no es tan mecánico, consulte usted con su abogada, si quiere, puede usted consultar. Si ella le dice que no, y usted no quiere, pues no declare, así de fácil", dijo el juez, que segundos después dio por concluida la declaración.