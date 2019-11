Un CDR declaró que Torra pretendía proclamar la república y atrincherarse en el Parlament

El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, planeó asaltar el Parlament tras conocerse la sentencia del procés, declarar la república catalana y finalmente atrincherarse durante una semana. Para lograrlo, habría pedido ayuda al ala más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR); en concreto, a los integrantes de los autodenominados Equips de Resposta Tàctica (ERT) "para evitar que se pudiera acceder desde el exterior", según declaró uno de los detenidos ante la Guardia Civil.

Las conversaciones telefónicas de los CDR intervenidas por orden judicial, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, muestran que los independentistas elaboraron "un plan de conspiración contra las instituciones políticas del Estado en Cataluña, que consistiría en el asalto, posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña, con la intención de blindar la institución pública", según especifica el documento policial.

Esta conclusión es corroborada, según el informe policial, por la declaración del 24 de septiembre del detenido Ferrán Jolis ante la Guardia Civil. En presencia de su abogado, el arrestado reconoció que un grupo denominado "CNI catalán" le había encargado que blindara las comunicaciones. En concreto, el que le habría dado esas órdenes habría sido el también arrestado Xavier Buigas Llobet, conocido como Txevi.

"Venía de arriba"

En la declaración que prestó el pasado 26 de septiembre ante el magistrado Manuel García-Castellón, Jolis dijo que otro arrestado, Guillem Xavier Duch, le comentó que el plan "venía de arriba, de Presidencia y estas cosas". Al ser interpelado por el origen último de las órdenes de ocupar el Parlament, el arrestado declaró que esta decisión "no venía del CDR, sino que era de un movimiento más burgués".

"El detenido también declara que el papel que tendría él una vez asaltado el Parlament catalán sería el de encargarse de la seguridad informática y de las telecomunicaciones. Dicho de otra forma, esta persona se encargaría de crear una red de comunicación propia para todas las personas [que estuvieran en el interior], entre las que se encontraría el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra (cuyo nombre codificado era Gandalf)", destacan los agentes en su informe.

"El motivo del encierro en el interior del Parlament", prosigue el documento policial, era evitar la detención de Torra "una vez realizada la proclamación unilateral de una república catalana". Los agentes sostienen, en el mismo sentido, que el actual presidente catalán tenía intención de atrincherarse durante "al menos una semana" tras asaltar la Cámara, momento al que denominaban 'Día D'.

Sin límite de gastos

A la pregunta del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, de a qué día se referían cuando el grupo investigado hablaba de "Día D" en sus conversaciones intervenidas, el investigado aseguró que no lo sabía "porque esto era del president", en alusión a Torra. Este arrestado explicó que los que le dieron las órdenes querían garantizar las comunicaciones durante una semana, y que para ello "no había límite de gastos".

En una de las conversaciones grabadas por orden judicial, Ferrán Jolis llegó a reconocer, de forma textual, la gravedad de los hechos que estaba protagonizando. "Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada", dijo el integrante de los CDR.

Montar unas antenas

Según declaró Jolis ante el juez, a él le preguntaron si para garantizar las comunicaciones podría "montar unas antenas en unos pisos que decían que iban a alquilar para poder dar wifi" dentro del Parlament, pero que se negó finalmente a participar.