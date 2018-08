España

Los CDR aprovechan el aniversario del 17A para marchar contra el Rey

Entre los lemas exhibidos por los Comitès de Defensa de la República, se han podido ver 'Cataluña no tiene Rey'; 'Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas'; 'Sus guerras, nuestros muertos' y 'Víctimas del 17A, no os olvidamos'