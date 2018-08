Bruselas desbloqueará 53 millones a España para hacer frente a la inmigración

Bruselas desbloqueará 53 millones de euros a España para hacer frente a la inmigración, ha informado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores José Borell. Según ha precisado, al menos la mitad de esos fondos "irán a paliar las actuales circunstancias que se están viviendo en Marruecos".

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha comunicado por escrito al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la ayuda para gestionar las migraciones.

Juncker ha respondido este miércoles a la petición de ayuda del Gobierno para hacer frente a los flujos migratorios. Envía un mensaje de apoyo en el que da "máxima prioridad" a la situación en España, pero advierte de que los recursos disponibles son "limitados" y que son los Estados de la UE los que deben aumentar sus contribuciones.

Sánchez ha agradecido a Juncker su compromiso para abordar "de manera coordinada" el desafío de la inmigración. "Gracias a Juncker por su compromiso y el de la Comisión Europea para abordar de manera coordinada el desafío de la inmigración. Estamos ante un reto que afecta a toda la UE y que solo podremos afrontar juntos, con una política común", ha asegurado Sánchez en un mensaje en su perfil de Twitter.

El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramópulos, viajará a España"en los próximos días" a petición del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar la creciente llegada de inmigrantes, ha anunciado este miércoles el Ejecutivo Comunitario.

La visita del comisario "será una señal más de nuestra solidaridad con España", dijo la portavoz comunitaria Mina Andreeva, quien se refirió también a la carta remitida por Juncker al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le respalda en la necesidad de aumentar los esfuerzos para frenar la llegada de flujos migratorios.

I confirmed to @sanchezcastejon on the phone that #Spain and #Morocco can be assured of the full support of the @EU_Commission in effectively responding to the increasing migratory pressure along the Western Mediterranean route pic.twitter.com/ZS66gZra7L