Borràs se defiende: "No me he embolsado ni un céntimo de dinero público"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado este jueves que no se ha embolsado "ni un céntimo de dinero público" después de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Supremo abrirle una investigación por las presuntas irregularidades en 18 contratos cuando estaba al frente de la Institución de les Letras Catalanas (ILC).

"Yo sé lo que he hecho, y no me he embolsado ni un céntimo de dinero público como se quiere hacer ver. Las personas que han trabajado conmigo han trabajado con honestidad, han hecho el trabajo bien hecho", ha apuntado en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Para el fiscal del Supremo Javier Zaragoza hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs abusó de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática" a favor de Isaías Herrero, también investigado por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

"Yo sé lo que he hecho y en la situación en la que me encuentro", ha señalado Borràs, destacando que desconoce que hace Isaías Herrero en su privacidad, y considera que recae sobre ella una presunción de culpabilidad y no de inocencia.

Tras explicar que sus abogados han pedido la nulidad del procedimiento, ve una "motivación política" tras la investigación por el hecho de ser independentista. "No es porque yo me llame Laura Borràs, sino porque soy de JxCat y soy del partido los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra", ha subrayado la portavoz en el Congreso, tras definirse como una persona que da la cara.

También ha explicado que no ha recibido ninguna notificación sobre el escrito del fiscal, que conoció a través de la prensa, y ha advertido de que "es muy fácil manchar el nombre de las personas". Pese a que los juristas con los que consultó le decían que no había caso, lamenta que esté a las puertas del TS "con un fiscal que es el señor Javier Zaragoza, el del procés, y quien debe aceptar el escrito es un juez que se llama Manuel Marchena".

Reunión con el PSOE

En el ámbito político, ha explicado que en la reunión del miércoles con el PSOE hablaron de "mínimos democráticos y de voluntad de resolver el conflicto" entre Cataluña y el resto de España, y que se emplazaron a seguir hablando.

Sobre si prevé un acuerdo en breve de los socialistas con ERC, Borràs lo desconoce y lo que les trasladaron es que mantienen "un ambiente franco y sincero de conversaciones" con los republicanos, pero sí ha dejado claro que cualquier solución al conflicto debe pasar por la totalidad de los actores implicados.

"Cualquiera que quiera pactar con Pedro Sánchez debe hacerlo antes de la investidura. Ya hemos visto qué ha pasado con Sánchez cuando se ha comprometido a hacer unas cosas que luego no ha estado en disposición de cumplir o no ha querido cumplir", ha zanjado.