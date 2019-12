Absuelven a Borja Thyssen de delito fiscal al no existir pruebas de que fingiera vivir en Andorra

Borja Thyssen, hijo de Heinrich von Thyssen-Bornemisza y Carmen Cervera, ha sido absuelto de la primera causa por delito fiscal por la que fue juzgado al considerar el juez que no existen pruebas de que en 2007 viviera en España.

De este modo, el magistrado rechaza la acusación de la fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraban que Thyseen fingía residir en Andorra para no pagar los impuestos procedentes de la herencia de su padre y de las exclusivas de la revista ¡Hola!

Como ha adelantando El Confidencial, la fiscalía pedía para él dos años de cárcel y 1,2 millones de euros entre cuota defraudada y multa al considerar que fingió vivir en Andorra pese a estar en España más de seis meses, justo el mínimo para tributar.

El juez sostiene que "no ha quedado cumplidamente acreditada la existencia de dicho delito".

Venta de exclusivas y herencia

En la sentencia, fechada el 11 de diciembre, se considera probado que Borja Thyssen no hizo la declaración de la renta en España y que recibió 1,4 millones por la "venta de exclusivas y reportajes a la revista Hello Ltd [...] a través de una cuenta abierta en Andorra a nombre de una sociedad domiciliada en norteamericana Grobach Llc". Esta citada sociedad aparecía en los Papeles de Panamá y se acogió en 2012 a la amnistía fiscal.

Además de este ingreso por las exclusivas a la revista del corazón, el hijo de la baronesa Thyssen recibió 300.000 dólares que según ha declarado proceden "de su participación en el Trust Caravaggio, fruto de la firma de los Pactos de Basilea entre su padre, el Barón Thyssen-Bornemisza, sus hermanos y su madre". Su defensa argumenta que su cliente "no presentó declaración de IRPF en España porque tiene nacionalidad Suiza y era residente en Andorra".

La cuestión es si Borja Thyssen residía realmente en Andorra en 2007. Sus escoltas han declarado no recortar exactamente qué días trabajaron para él.

Además, el hijo de la baronesa y Blanca Cuesta tienen otro caso pendiente por delito fiscal en 2010 por el que la Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para ellos y un millón de euros de multa.