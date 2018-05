Batalla entre los sindicatos de Policía de Madrid y Manuela Carmena

Los sindicatos CPPM, UPM, CSIT/Unión Profesional y UGT han enviado un comunicado a sus afiliados en el que les recuerdan que debido a la falta de acuerdo con el Ayuntamiento de Manuela Carmena es necesario trabajar a reglamento. CCOO no participa en esta acción. “Hay que adoptar nuevas medidas, ya que la Corporación está empeorando nuestras condiciones laborales”, añaden.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena, está manteniendo reuniones individuales con los sindicatos lo que se interpreta como un intento de romper la unidad sindical.

Unas fotografías de responsables políticos con algunos sindicalistas han provocado un gran enfado entre los sindicatos y agentes.

Por otra parte, y en medio de esta tensión por la falta de negociación, se ha producido un hecho insólito. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció ayer que asistirá el lunes, junto a su concejal de Seguridad, Javier Barbero, a la celebración con la Policía de la concesión de la Orden del Dos de Mayo concedida por la Comunidad de Madrid.

El PP acusó hace algunas semanas al Gobierno de Ahora Madrid de no apoyar a su policía al negarle una distinción con motivo de los premios de San Isidro.

Los consejos del trabajo a reglamento

Los sindicatos recuerdan en el comunicado sobre el cumplimiento del reglamento que se debe trabajar como policía administrativa, lo que supone que “informaremos y denunciaremos todo aquello que observemos que vaya contra las Ordenanzas Municipales”.

Señalan que “también es competencia nuestra regular y ordenar el tráfico, si observamos algún problema de tráfico, se comunica y se actúa”.

Aconsejan hacer informes sobre propuestas de mejora viaria como por ejemplo “cargar las grúas comprobando bien el vehículo y los documentos a rellenar, realizar los partes de accidentes de manera precisa y detallista en cuanto a los datos y el croquis”.

Los policías velarán por el cumplimiento de la normativa sobre medio ambiente (perros, ruidos, etc) y comunicarán a la emisora las situaciones que consideren necesarias.

“Pararemos -señalan- vehículos de forma aleatoria y veremos el interior del vehículo y si las personas portan algún objeto peligroso, así como controlaremos la documentación obligatoria (debemos intensificar los controles aleatorios que realicemos)”.

Los sindicatos señalan que “es muy importante que los comunicados se hagan bien, es decir, que hasta que no se haya finalizado un aviso correctamente y se haya comunicado el resultado a la emisora, no se acudirá a otro, excepto avisos prioritarios”. “La falta de personal quedará patente rápidamente”, señalan.

Los sindicatos afirman que “tenemos que cambiar la mentalidad y si se acumulan los comunicados nosotros haremos lo que nos ordenen, pero no vamos a proponer mejoras en el servicio, es decir, no vamos a facilitar la mejor organización del servicio proponiendo hacer comunicados próximos, si nos desplazan de una punta de distrito a otra no vamos a proponer hacer comunicados próximos”.

Aconsejan poner especial atención y dedicación en la resolución de conflictos privados, “es decir, nos esmeraremos en hacer las cosas bien, si tenemos que informar en Comisaria lo haremos, y siempre extremando las medidas de autoprotección, requiriendo apoyo a otros indicativos si se entiende necesario”.

“Seremos -añaden- muy meticulosos en la realización de cualquier inspección a un local (el Reglamento del Cuerpo dice que debemos limitar la estancia en los mismos el tiempo mínimo indispensable, y como lo indispensable es realizar bien nuestro trabajo, así lo haremos)”.

Si intervienen en una obra, realizarán el oportuno informe requiriendo los servicios técnicos que sean procedentes. “Siempre que lo necesitemos -añaden- activaremos todos los servicios que sean necesarios (Bomberos, Selur, Samur, etc). Si observamos cualquier problema en la vía pública lo informaremos (una señal en mal estado, la calzada en mal estado, una acera en mal estado, un árbol en mal estado, etc)”.

Identificación

Si una persona no está identificada y es necesario hacerlo, los policías solicitarán un vehículo con mampara para el traslado.

Pondrán especial énfasis en realizar todas las minutas e identificaciones en comisaría, “siempre dentro de la legalidad y siguiendo los tramites que marca la legislación”.

Los policías informarán por escrito de cómo se encuentra todo el material con el trabajan que consideren que esté en malas condiciones (vehículos, cascos, vestuario, etc).

Comunicarán “sin prisa, pero sin pausa” a la emisora siempre que hagan alguna citación, localización permanente o cualquier otra notificación.

Los policías “haremos el esfuerzo de intensificar en nuestros cometidos en las horas finales del servicio, demostraremos que no hay medios para prestar el servicio (sabemos que es pedir un esfuerzo añadido pero es importante, si están ocupados todos los vehículos se saldrá más tarde)”.

También solicitarán ir a las prácticas de tiro obligatorias haciéndolo constar por escrito, así como comprobar el estado general del vehículo y si hay algún problema comunicarlo con el superior jerárquico.

Los agentes dice que “cualquier orden de la superioridad que no entendamos o que resulte compleja se solicitará por escrito, asimismo cualquier denegación de libranza, traslado o suspensión del descanso semanal y/o cambio de turno deberá ser por escrito, no siendo válida llamada telefónica”.

Los sindicatos advierten que “todas estas medidas son con el fin de mejorar el servicio al ciudadano y hacerlo compatibles con los derechos y obligaciones que tenemos como funcionarios y dentro de estos como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

“Cualquier medida de las anteriores –terminan- será suspendida en caso de atentado terrorista, catástrofe, calamidad pública o incidente de grandes dimensiones en el que debemos demostrar como siempre hemos hecho en otras ocasiones, lo profesionales que somos en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid”.