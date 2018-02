Caso Gürtel

Bárcenas confirma que habló con Costa sobre la financiación ilegal del PP valenciano

“Lapuerta me dijo que se ocuparía y que hablaría con Valencia y se ocuparía. Y me imagino que llamaría, pero no tengo ni de idea de con quién habló, y parece ser que no se cumplieron”, ha completado el extesorero del PP