La Audiencia Nacional permite el 'Ospa Eguna' contra la Guardia Civil en Alsasua

El juez de guardia de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes permitir la celebración del 'Ospa Eguna' en la localidad navarra de Alsasua, fiesta prevista para el próximo 31 de agosto y que la Asociación de la Guardia Civil JUCIL ha pedido impedir por considerar que se trata de una manifestación de odio hacia el Instituto Armado.

El magistrado ha señalado que deberá ser la autoridad gubernativa competente quien decida sobre la marcha de la celebración si se toman o no medidas. La decisión tiene lugar un día después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitara al juez Ismael Moreno que prohibiera la celebración.

En el auto, recogido por Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha ordenado remitir oficio al Departamento de Interior del Gobierno de Navarra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que controlen el 'Ospa Eguna' y evitar así cualquier delito que pueda producirse, ya sea de enaltecimiento, justificación del terrorismo, humillación de las víctimas u otros.

De tener lugar alguna irregularidad, el juez ha exigido la identificación de los autores y la comunicación inmediata al juzgado.

"Competencias preventivas"

"A la jurisdicción penal compete sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas", ha recordado el magistrado en su escrito. En este sentido, ha insistido en que no puede actuarse el Derecho penal con carácter preventivo, ya que ello implicaría "asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directamente o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos".

La Fiscalía había pedido la prohibición del 'Ospa Eguna' al considerar que la "finalidad del acto no es otra que generar un ambiente de presión y hostilidad sobre los miembros de la Guardia Civil, generando un clima de terror entre sus componentes destinados en las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco, hasta conseguir su aislamiento social y su expulsión, al considerar a dicho Cuerpo de Seguridad como una “fuerza de ocupación del Estado Español".

En su escrito, el ministerio público hizo hincapié en que aunque "la Guardia Civil como colectivo dispone de unos mecanismos de defensa fuertes, el guardia civil como sujeto es vulnerable al ataque individual en el desarrollo de su actividad privada en localidades como Alsasua".