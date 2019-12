La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a un cuarto CDR

La Audiencia Nacional ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 5.000 euros a uno de los miembros del ala radical del Comité de Defensa de la República. Fuentes jurídicas han confirmado a Vozpópuli que se trata de Ferrán Jolis, el encargado de blindar las comunicaciones durante el asalto al Parlament. Es el cuarto de los siete detenidos acusados de terrorismo que sale de prisión por orden judicial.

La decisión, firmada por la juez María Tardón en sustitución del magistrado Manuel García Castellón, tiene lugar después de que la defensa solicitara la libertad y la Fiscalía accediera a la petición. Según han publicado en su cuenta de Twitter los abogados de Alerta Solidaria, se ha iniciado una campaña para recaudar los 5.000 euros de fianza para abonarla ante el juzgado.

En los informes de la Guardia Civil que obran en el sumario de la causa consta que Jolis formaba parte del grupo que se estaba preparando para "asaltar" el Parlament de Cataluña. El plan habría sido orquestado por el "CNI catalán", quien encargó al ala radical de los comités (denominados ERT) que defendieran la Cámara catalana tras su ocupación. Según la declaración del propio acusado, la orden "venía de arriba, de Presidencia, de Torra", quien se habría reunido con el 'CNI catalán'.

⚠️ ÚLTIMA HORA ⚠️El jutjat d'instrucció de l'AN acorda llibertat amb fiança de 5000 euros pel Ferran, un dels presos de @Detingudes23STreballem per aconseguir la llibertat de tots els presos i retorn de tots els exiliats ✊🏼#TotesACasa#GuanyaremAportacions solidàries (fil) pic.twitter.com/RMGKHTEPbf — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) December 26, 2019

El encargado de blindar las comunicaciones

Durante el interrogatorio celebrado el 26 de septiembre tras su detención, Jolis reconoció que un grupo denominado "CNI catalán" le había encargado que blindara las comunicaciones. En concreto, el que le habría dado esas órdenes habría sido el también arrestado Xavier Buigas, conocido como Txevi, quien también se encuentra en libertad.

Jolis también dijo que otro arrestado, Guillem Xavier Duch, le comentó que el plan "venía de arriba, de Presidencia y estas cosas". Al ser interpelado por el origen último de las órdenes de ocupar el Parlament, el arrestado declaró que esta decisión "no venía del CDR, sino que era de un movimiento más burgués".

Al finalizar su comparecencia, el acusado de 38 años llegó a decir que estaba "totalmente arrepentido de estas cosas". "Le he dicho a los compañeros de la Guardia Civil que si yo me entero de algo les llamo y explico; y yo me he ofrecido a todo esto y lo que haga falta, incluso si tengo que colaborar en lo que quieran", aseguró en su declaración.

Cuatro de los siete en libertad

Otros tres CDR quedaron el libertad bajo fianza de 5.000 euros el pasado 20 de diciembre. La Sala de lo Penal acordó estimar parcialmente los recursos de apelación de los acusados Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch y Eduard Garzón. Actualmente los tres tienen la obligación de comparecer todos los lunes ante el juzgado de su residencia.

En menos de tres meses, el ministerio público ha pasado de acusar a todos los CDR por delitos como “rebelión y terrorismo” a permitir la salida de prisión bajo fianza de los tres acusados que no manipularon material explosivo. Diversas fuentes al corriente de esta decisión aseguran a Vozpópuli que el giro ha sido adoptado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sin el conocimiento o supervisión de la fiscal general del Estado, María José Segarra.