La Audiencia Nacional, a favor de investigar al ‘Madoff español’ por estafar a 800 familias

La presunta estafa piramidal del exfutbolista Andrés Raúl Cano Olivares, conocido como el Madoff español, ha llegado a la Audiencia Nacional. Inicialmente, tanto el juez de Instrucción número 2, Ismael Moreno, como la Fiscalía, habían rechazado investigar el caso al considerar que este órgano judicial no era el competente. Ahora, la Sala de lo Penal le dice al magistrado que sí lo es y le añade que es necesario que abra una causa para esclarecer este fraude, que la Policía cifra en 15 millones de euros y 800 familias despojadas de sus ahorros.

“Estamos ante unos hechos suficientemente complejos, con una importante trascendencia económica y cualitativa, con afectación de un número importante de personas con domicilios en territorios de distintas Audiencias y presumiblemente con colocación de, al menos parte, de lo defraudado, en cuentas bancarias off shore”, argumenta para asumir la competencia el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Para "evitar dilaciones"

En ese sentido, el documento apela a “la necesidad y conveniencia de que la instrucción sea asumida por un órgano con jurisdicción única sobre todo el territorio, dotado de mejores medios personales y materiales que servirá para evitar dilaciones indebidas, en éste caso el Juzgado Central de Instrucción número 2, que es a quien han sido turnadas las querellas”. Esta decisión, contra la que no cabe posibilidad de recurso, devuelve la pelota al tejado del juez Moreno, que tendrá que tomar una nueva decisión al respecto, pero ya no podrá alegar que no es competente para rechazar la causa.

Paralelamente a la negativa inicial del juez Moreno a estudiar el caso, los hechos se denunciaron en un Juzgado de Madrid, que se puso manos a la obra. Ordenó el arresto de Andrés Raúl Cano Olivares en febrero así como el registro de su casa y su oficina. Actualmente se encuentra en libertad provisional, pero a finales de este mes volvió a declarar como investigado. Entre otras cosas, le preguntaron por qué el verano pasado le endosó su empresa a un toxicómano que, según confesó, recibió 500 euros "para cocaína" a cambio de firmar la adquisición de una empresa en ruinas y con deudas millonarias.

El auto de la Audiencia Nacional explica que, según las querellas, entre los años 2015 a 2017 Andrés Raúl Cano Olivares, a través de las entidades mercantiles ARC Insurance Broker S.C. y ARC Global Trader S.L., “con la finalidad de obtener un lucro ilícito y bajo una apariencia de solvencia inexistente, engañó a los querellantes” de tal modo que, con el reclamo de obtener unos beneficios financieros muy elevados, consiguió que suscribieran unos contratos privados de inversión de capitales, de cuentas en participación y de proyecto como socio fundador “ARC BSNK”.

"Les daban largas"

“Lo cierto es que nada de esto se hizo y cuando los inversionistas solicitaban la entrega de la rentabilidad obtenida o la suma invertida, en la forma pactada, se les daban largas o se les entregaban pagarés que no podían cobrar por carecer de fondos la cuenta contra la que se habían girado”, añade en su explicación el auto firmado el pasado 25 de abril por los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio.

La operativa que describen es similar a la que puso en práctica en Estados Unidos Bernard Madoff y que le costó ser condenado a 150 años de cárcel. En el caso de Andrés Raúl Cano Olivares, las pesquisas de las Policía han permitido acreditar que, al tiempo que sus víctimas invertían su dinero en los proyectos de ARC, su responsable adquirió un palco VIP en el Estadio Santiago Bernabéu valorado en 100.000 euros.