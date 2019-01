La Audiencia Nacional cree que los homenajes a terroristas denotan que ETA sigue activa

“Lo más que admitimos es que sea una disolución a efectos formales, no a efectos materiales”. De este modo la Audiencia Nacional cuestiona el anuncio de ETA, que en mayo comunicó el desmantelamiento total de sus estructuras. Para defender su teoría, los jueces alegan “realidades tan notorias” como la agresión a dos guardias civiles en Alsasua o “los entusiastas recibimientos” a etarras.

Se trata de un auto al que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, la misma que juzgó y descartó el carácter terrorista en los hechos de Alsasua. En este caso deniegan al preso de la organización terrorista Asier Mardones Esteban su progresión al segundo grado penitenciario.

Los jueces avisan a este y al resto de internos en su misma situación que la disolución de ETA por sí sola no les reportará beneficios en prisión si no rompen individualmente con los postulados de la banda. “No podemos compartir tal alegación, basada en la manifestación del interno de que la banda se ha disuelto, ya que, aunque así lo considere (el preso), lo más que admitimos es que sea una disolución a efectos formales, no a efectos materiales”, dice el auto del que ha sido ponente el magistrado Ángel Hurtado.

A juicio de la Audiencia Nacional “no existen indicios objetivos de que (el preso) haya abandonado o mostrado predisposición a desvincularse, si no de la banda, admitida su disolución formal, sí, desde luego, de sus postulados terroristas, que, por lo demás, encuentran manifestación en realidades tan notorias como los violentos acontecimientos de Alsasua o los entusiastas recibimientos a presos terroristas de ETA que, tras ser excarcelados, regresan a sus localidades”.

196 actos de 'ongi etorri'

Es habitual que cuando los presos de ETA terminan de cumplir su condena, sus simpatizantes le dediquen actos de bienvenida en lugares públicos (conocidos como ‘ongi etorri’). Son especialmente dolorosos para las víctimas porque ven en ellos un enaltecimiento de los crímenes por los que ingresaron en prisión. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha contabilizado un total de 196 actos en 2018, un 158% más que el año anterior.

Respecto a la alusión a la agresión en Alsasua, la Audiencia Nacional se contradice a sí misma porque el pasado junio la misma Sección Primera concluyó que no fue un acto terrorista. Los magistrados atribuyeron a los condenados los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. “No ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA", zanjaron en contra de la petición de las acusaciones.

El auto, fechado el pasado 5 de diciembre, ha generado división en el seno de la Sección Primera compuesta por cinco jueces ya que ha contado con el voto particular discrepante de dos magistrados, Ramón Sáez y Manuela Fernández Prado. Ambos se muestran favorables a la progresión del grado del interno etarra, entre otros motivos, porque “no hay peligrosidad criminal”.

"Discriminación por sus ideas"

“Porque la organización terrorista ETA cesó su actividad en octubre de 2011 y se ha disuelto en mayo de 2018”, añade el voto particular. Sáez iba a ser el ponente de este auto, pero su discrepancia con la mayoría hizo que esa labor recayese sobre el juez Hurtado. Consideran estos dos jueces que entrar a valorar si el etarra sigue considerando legítimos “los medios que se perseguían con la lucha antiterrorista” no es un un “indicador válido para medir su peligrosidad, sino un criterio de discriminación por sus ideas o convicciones”.

En concreto la reivindicación del preso es que sigue clasificado en primer grado penitenciario -régimen de aislamiento- a pesar de que, de facto, su situación en la cárcel de Alicante en la que cumple condena desde hace catorce años es propia de un segundo grado -el régimen normal-. La clasificación en este caso es clave porque en primer grado no se puede acceder a permisos ordinarios de salida, entre otros privilegios. Por ello pidió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su progresión que ya le habían negado antes tanto Prisiones como el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria.

Sin embargo, el auto defiende que Asier Mardones, detenido en 2004 y condenado a 48 años de cárcel miembro del ‘comando Ezkaurre’, no ha experimentado una evolución positiva pese a llevar un modelo de vida ordinario en prisión en el que disfruta de horas de patio o acceso a talleres junto al resto de internos.

Fuentes penitenciarias indican que en esta misma situación se encuentran decenas de presos de ETA por lo que este auto sienta un precedente de cara al futuro. De los 232 presos con los que la banda ha terminado el año, 196 están en aislamiento, según los datos con los que cuenta el Ministerio del Interior.