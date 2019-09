La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Camps y le aboca al banquillo de los acusados por Gürtel

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación presentado por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y ha confirmado el procesamiento contra él dictado por el juez instructor José de la Mata por los amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, informan a Vozpópuli fuentes jurídicas.

Fue el pasado junio cuando el juez dictó auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el expresidente valenciano. Su procesamiento fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción. Según el auto el magistrado propone juzgar a Camps por un delito de prevaricación, aunque deja la puerta abierta a una imputación más amplia en esta pieza 5 del 'caso Gürtel', ya que hasta el momento le había investigado también por fraude.

Para el magistrado, la investigación se ha revelado "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".

Según De la Mata, la adjudicación de 2009 se corresponde con la forma de actuar de Camps desde 2005 en relación a esta empresa de la trama Gürtel "a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la comunidad tenía con Orange Market, y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando la indicada deuda.

El juez reconoce que "no existen documentos que acrediten fehacientemente" que Camps diera instrucciones a la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars para que adjudicara 'a dedo' a Orange Market la construcción del stand en Fitur 2009, como tampoco "conversaciones telefónicas, correos electrónicos o mensajes" entre ambos o entre Ibars y las "colaboradoras directas" del expresidente, es decir, su entonces jefa de prensa Nuria Romeral o la exconsejera Paula Sánchez de León.

Además, De la Mata sostiene que "no debe buscarse" la firma de Camps en "resolución o documento adjudicador alguno, puesto que es obvio que a Presidencia de la Generalitat no correspondían tales poderes legales que, en este caso concreto, estaban asignados a los órganos de contratación de cada una de las entidades o instituciones expositoras en el stand de Grandes Eventos de Fitur 2009".

Ahora bien, esto no significa, añade el magistrado, que "no haya quedado acreditado en la causa que no proporcionara tales instrucciones directas e interviniera en el direccionamiento de ese contrato a favor de Orange Market".