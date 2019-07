Un hombre mata a su esposa de 47 años en Elche

Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 52 años como presunto autor del apuñalamiento de su mujer de 47 años, que ha fallecido. Los hechos se han producido en el garaje de un edificio de la calle Felipe Moya de la ciudad sobre las 07.30 horas de este sábado. El hombre habría confesado ante los agentes que su autoría.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 07.31 horas de este sábado, cuando al parecer la víctima había acudido al garaje para recoger sus pertenencias después de anunciarle a su marido que quería la separación. según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Una testigo ha alertado de la discusión en el garaje y, a la llegada de la Policía, el hombre ha confesado que había matado a su mujer, según han relatado fuentes policiales, que han indicado que se ha localizado el cuchillo con el que supuestamente ha apuñalado a su mujer.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que el aviso ha entrado a las 07.31 horas por agresión y que hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad SAMU que le ha realizado una reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) a la mujer de 47 años. Sin embargo, la mujer no ha podido ser reanimada y ha fallecido. Por el momento no ha trascendido si había denuncias previas o si la pareja tiene hijos en común.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha condenado el asesinato de la mujer. "Insoportable. Nuestra sociedad no puede tolerar esta violencia machista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas", señala Sánchez en su cuenta personal de Twitter.

El jefe del Ejecutivo subraya en la red social que "no pararemos" y traslada su cariño y envía un abrazo para la familia y amistades de la mujer asesinada.

Insoportable.Nuestra sociedad no puede tolerar esta #ViolenciaMachista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas. NO. No pararemos. #NiUnaMenos. Mi cariño y abrazo para la familia y amistades de la mujer asesinada Elche por su pareja. pic.twitter.com/JU6XfCa4Rf