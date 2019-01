Archivada la investigación contra los Mossos por intentar quemar documentos tras el 1-O

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha acordado el sobreseimiento de las diligencias abiertas en su momento para investigar la actuación de los Mossos d'Esquadra en el intento de la quema de documentación en la incineradora de Santa Adrià del Besòs el 26 de octubre de 2017, apenas unas horas antes de la aplicación del 155 en Cataluña.

Este intento, varias semanas después del 1-O, fue abortado por la Policía Nacional, que interceptó la documentación que iba a ser destruida. Siguiendo instrucciones de la Audiencia Nacional que se hizo cargo de la investigación inicialmente, la Policía Nacional hizo un informe sobre el material incautado a los Mossos y descubrieron datos sobre seguimientos a dirigentes políticos entre otras operaciones e informes en poder de la policía autonómica catalana, algunos relacionados con su papel en la consulta ilegal.

"No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público, y, por lo trato, no son una desviación de poder", zanja el auto, según el cual, "no consta ni se ha alegado en ninguna denuncia o querella, ni ha sido objeto de preguntas al comisario jefe de Información de los Mossos, la posibilidad de que los datos obtenidos en las actuaciones han sido utilizadas para algún fin político".

Acusación "sin justificación"

El auto del juez sostiene que "la tesis de la acusación particular, esencialmente, se concreta en decir que todos los investigados o que han sido objeto de informaciones, que aquí son denunciantes o querellantes lo habrían sido por motivos de carácter político, sin ninguna justificación". A juicio del magistrado "el comisario jefe del área de información de los Mossos d'Esquadra, ha dado todas las explicaciones que le han sido solicitadas por el Ministerio Fiscal, acusación particular y letrado de la Generalitat".

El auto da por probado que "con distinto contenido y alcance las informaciones y las investigaciones existieron" y que "ello supuso una afectación a la intimidad de las personas investigadas", pero añade que "no comprendió la interferencia de comunicaciones ni instalación de cámaras de vigilancia".

A entender del juez se buscaba "obtener el máximo de información, esencial en toda policía, sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o participes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes".

En este sentido el Juzgado cree que todas esas investigaciones se hicieron con datos que se podrían obtener en fuentes abiertas y da por buenas las explicaciones del responsable de Información de los Mossos, según el cual, "cuando la investigación inicial no ofrece ningún dato relevante en orden a la prevención de posibles delitos, la actuación cesa, en caso contrario continua y se comunica al Ministerio fiscal o, en su caso a la autoridad judicial".