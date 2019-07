Anticorrupción pide libertad bajo fianza para el exjefe de seguridad de BBVA

La Fiscalía anticorrupción ha pedido este viernes al juez que instruye el caso Villarejo que ordene la libertad bajo fianza de 300.000 euros para Julio Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA. Lo ha hecho en el marco de su citación como imputado en la investigación sobre el presunto espionaje que la entidad encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Carcía-Castellón, ha ordenado el pasado martes reactivar los interrogatorios vinculados con la pieza Trampa, la novena del caso Tándem. En total, llamó a declarar a ocho exdirectivos y empleados del banco para que esclarecieran los supuestos pagos que realizó la entidad a varias empresas del excomisario que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre 2017.

Las citaciones han tenido lugar este jueves y viernes en la Plaza Villa de París. De los ocho imputados, dos no han acudido a comparecer y solo uno ha respondido a las preguntas de su abogado. El resto se ha acogido a su derecho de no declarar, alegando que al tratarse de una causa secreta desconocen las razones por las que se les investiga y por ello no han podido preparar sus defensas.

Tras dos días de citaciones, la Fiscalía ha solicitado este viernes su primera medida cautelar contra uno de los ocho imputados por el juez Manuel García-Castellón. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que el ministerio público ha pedido una fianza de 300.000 euros para que Corrochano pueda seguir en libertad.

Hasta ahora, siete de los nueve imputados se han negado a declarar ante el magistrado que lleva la causa. Uno de los exdirectivos de BBVA, Antonio Béjar, reconoció este jueves en instancia judicial que la entidad financiera había firmado contratos con compañías propiedad del ex mando policial. Este viernes, por su parte, solo ha declarado el que fuera socio de Villarejo, Rafael Redondo, según han asegurado a fuentes jurídicas a Vozpópuli.

"Julito"

La Audiencia Nacional investiga los negocios de BBVA con el clan policial después de que el propio ex alto cargo de la Policía reconociera a su compañero, el también comisario Enrique García Castaño, que el BBVA le estaba pagando todo el dinero que habían acordado, según consta en una grabación de 15 de mayo de 2005 a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En aquella época, Corrochano estaba a cargo de la seguridad del banco tras una dilatada carrera en el Cuerpo Nacional de Policía, donde conoció a Villarejo. Aquello bastó para que "Julito" -como se refieren a él en las grabaciones- fuese el nexo de unión entre el cabecilla del caso Tándem y el presidente de la entidad bancaria, conocido como ‘FG’.

Según las pesquisas, BBVA, como persona jurídica, encargó en 2004 a Villarejo que frustrara la OPA hostil de Sacyr. El ex jefe de seguridad del banco fue el encargado de dar por finalizada en diciembre de 2017, en nombre del banco, la vinculación empresarial con el clan policial mafioso. De hecho, consta en la investigación que el propio Corrochano ordenó en 2018 el pago de 242.000 euros al hijo del exmando policial.