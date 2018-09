Anticorrupción pide no investigar la cuenta en Suiza del Rey Juan Carlos porque era "inviolable"

La Fiscalía Anticorrupción no ve delito en las cuentas en Suiza que Corinna zy Sayn-Wittgenstein otorgaba al rey Juan Carlos en una conversación mantenida con el excomisario José Manuel Villarejo y el antiguo directivo de Telefónica Juan Villalonga. El Ministerio Fiscal aduce que las declaraciones de la amiga íntima del emérito no son suficientes para mantener abierta una investigación y que de haber algún delito estos se habrían producido cuando el Rey ostentaba el trono, por lo que gozaba de inviolabilidad jurídica.

En una grabación aportada por la Policía Nacional en la causa contra el policía, se puede oír cómo Corinna le explica a sus dos interlocutores que el rey Juan Carlos I habría puesto un terreno en Marrakech a su nombre porque ella es "residente en Mónaco" y que el monarca tendría varias cuentas en Suiza puestas a nombres de terceros. El Ministerio Público ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que archive la 'pieza Carol' porque las afirmaciones de Sayn-Wittgenstein no son suficientes para mantener una investigación.

En la misma conversación, Corinna explicó a Villarejo y a Villalonga que, en la construcción del AVE que une las ciudades de Media y La Meca, en Arabia Saudí, distintas empresas españolas habrían cobrado comisiones ilegales que habrían terminado en manos del monarca.

Según las empresaria alemana, las comisiones por importe de 80 millones de euros las habrían pagado las sociedades españolas adjudicatarias de las obras a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a otro empresario español y éste a su vez le habría dado todo o parte al Rey.

La Fiscalía explica que las referencias a estas comisiones sí son más concretas y no descarta que "pueda iniciarse una investigación por los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho, presuntamente cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera del territorio nacional", aunque excluyendo al entonces Rey por su carácter de inviolabilidad y porque "los indicios son extraordinariamente débiles".

El terreno en Marrakech

Corinna le contó a Villarejo y Villalonga que en Marrakech existe un terreno que se puso a su nombre a través de una sociedad manejada por un abogado. La alemana se quejaba de que ahora le "pedían" que la transmitiese a través del mismo letrado a un familiar del Rey. Según publicaron en julio pasado El Español y Okdiario, Corinna se negó a hacerlo porque eso “es blanqueo”.

Para la Fiscalía Anticorrupción este hecho no resulta susceptible de investigación en sede penal porque "no existe ningún elemento" que permita deducir que la parcela proceda de una actividad ilícita. Continúa el escrito del Ministerio Público explicando que, aunque el hecho de que el terreno marroquí esté a nombre de Corinna se pueda deber a una posible elusión fiscal, los datos aportados en la conversación mantenida a tres bandas "no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva".