Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz

Prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada. Así lo ha acordado este lunes la Audiencia Provincial de Almería después de que un jurado popular la considerara culpable del delito de asesinato con alevosía contra el menor Gabriel Cruz.

En la sentencia, recogida por Vozpópuli, la magistrada ha añadido a Quezada dos delitos de lesiones psíquicas cometidos a los padres del menor, por los que ha fijado una condena de cinco años y nueve meses de prisión. Y ha sumado también dos delitos contra la integridad moral, por los que deberá cumplir dos años y seis meses de prisión.

Según estima el artículo 78 del Código Penal, con la prisión permanente revisable y los otros ocho años de condena, Quezada podría acceder acceder en en 18 años a un tercer grado, un régimen abierto penitenciario que permite salidas diarias con la condición de regresar a dormir a la celda. La concesión, sin embargo, no es automática: primero debe cumplir con una serie de requisitos adicionales que deberán ser valorados por las juntas de tratamiento.

Multa de 700.000 euros

Además de ingresar en prisión, y como parte del fallo dictado este lunes, Quezada tendrá que abonar 500.000 euros a los padres de Gabriel Cruz en concepto de responsabilidad civil. Y deberá pagar al Estado las costas de la búsqueda del niño, una suma que asciende a los 200.203 euros.

Asimismo, la magistrada Alejandra Dodero ha acordado la privación del derecho a residir y acudir al termino municipal de Níjar y al lugar donde residen los padres del menor. No podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros en los próximos 30 años.

"Intencionada, súbita y repentina"

La juez ha considerado probado que Quezada asesinó al menor de manera "intencionada, súbita y repentina". Según ha subrayado en la sentencia, Gabriel Cruz falleció "consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios, por asfixia mecánica por sofocación”.

La magistrada ha hecho hincapié en que Quezada era consciente de su superioridad con respecto a Gabriel, tanto por la diferencia de edad como por la complexión. Y ha recordado que durante los 11 días de búsqueda, la madrasta "simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares, y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria”.

"Hay base para un recurso"

Contra la sentencia de este lunes cabe recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de diez días. La defensa cuenta con un precedente a favor: el caso Pioz. El 13 de junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) rebajó de tres a una las penas de prisión permanente revisable de Patrick Nogueira, el asesino múltiple de Pioz (Guadalajara) que acabó con la vida de su tío, la mujer de éste y sus dos hijos pequeños en agosto de 2016.

Los magistrados del TSJ manchego alegaron que la muerte de los menores eran asesinatos con el agravante de alevosía, con lo que se reconocía implícitamente la situación de vulnerabilidad de los niños. Y por ende no tenía lugar la pena de prisión permanente revisable, ya que se vulneraba el principio 'non bis in idem', que no permite castigar dos veces una misma circunstancia.

En el caso de Quezada, en el que la víctima también es un niño, el jurado popular ha considerado que se trata del mismo delito: un asesinato con alevosía. De ahí que la defensa pueda recurrir al precedente de Pioz para eludir la prisión permanente revisable.

En declaraciones recogidas por EFE, el abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, aseguró que "técnicamente hay cuestiones que no podemos compartir y obviamente creemos que hay base para un recurso y así lo haremos, lo interpondremos por varias cuestiones técnicas".