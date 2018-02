Alrededor de mil personas se concentran en Madrid contra la precariedad laboral

Las marchas de NO + PRECARIEDAD han vuelto a salir a las calles este sábado para denunciar las "situaciones precarias que afectan a todas las edades y en Madrid se ha concentrado alrededor de mil personas para reivindicar sus derechos frente a la "precariedad laboral".

En la marcha convocada a las seis de la tarde en la Estación de Atocha de Madrid se han iniciado el recorrido hasta la Plaza de Jacinto Benavente mientras también se han formado manifestaciones en otras capitales del país como Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza.

El próximo 10 de febrero se cumplirán seis años desde la aprobación de la reforma laboral del Gobierno del PP, una reforma que "ha normalizado la pérdida de derechos laborales" y "ha precarizado las condiciones de vida de la mayoría social de nuestro país", ha asegurado Ángela Muñoz, la portavoz de agrupación de las Kellys a los periodistas.

Además ha asegurado que la precariedad no es sólo laboral sino que se ha convertido "en un nuevo estilo de vida impuesto" donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "nos dice que tenemos que ahorrar para un plan de pensiones".

"Somos las personas que están hartas de vivir precarizadas, sin haber elegido esta forma de vida" han destacado y han insistido en que se organizan para decir "basta a esta situación y plantar cara a quienes quieren condenarnos a una existencia precaria".

"Mariano Corleone"

La marcha ha estado encabezada por el sector del taxi porque "no son ajenos a los problemas de la ciudadanía porque también somos autónomos", ha destacado, Sergio Vega, portavoz del sector del taxi."Mariano Corleone", "No es un partido, es una mafia" o el clásico "no hay pan para tanto chorizo" han sido las consignas que se han escuchado durante la manifestación.

Por otro lado, desde la organización NO + PRECARIEDAD han indicado que esta primera marcha en febrero es el "principio de una primavera que se espera candente de las calles" porque volverá a "llenar las plazas" en Madrid el 26 y 27 de mayo porque "no nos vamos a resignar a que nos sigan precarizando la vida".